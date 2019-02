Twist. Baumaschinen und Bohrtürme zeigen, dass ExxonMobil im Ölfeld Rühlermoor investiert.

Der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing (CDU) hat sich bei einem Besuch über den Stand der Arbeiten informiert. Er nannte mehrere Gründe für sein Interesse: Das Land Niedersachsen profitiert von der Förderabgabe, die auf jeden Liter Rohöl erhoben wird, der vom Betriebsplatz im Industriegebiet Am Kreisforst in Meppen-Rühlerfeld in Richtung Raffinerie in Lingen-Holthausen gepumpt wird. Bei der Erneuerung der Hauptleitung für das Nassöl, sind zahlreiche Firmen aus der Region beteiligt. Und nach der Tiefenerkundung des in den Gemeinden Twist und Geeste liegenden Ölfelds werden neue Bohrungen zu noch nicht erschlossenen Vorkommen niedergebracht, was noch für Jahrzehnte Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sichern kann.









ExxonMobil-Betriebsleiter Daniel Fischer bestätigte, dass die langfristige Sicherung der Ölförderung das Ziel der Investitionen ist. Genaues wollte er nicht verraten, sprach aber von einem zweistelligen Millionenbetrag, der hier ausgegeben wird. Für die starke Beteiligung heimischer Firmen trotz europaweiter Ausschreibung hat Fischer eine Erklärung: Die jahrzehntelange Erfahrung und die hohe Qualität der Arbeit haben sich durchgesetzt.









Bei einem Besuch im Ölfeld erläuterten Fischer und Projektleiter Jürgen Noll den Stand der Arbeiten an den Rohrleitungen. Trotz der Kälteperiode liegen diese gut im Zeitplan. Aus einem Spezialstahl sind die neuen Rohre hergestellt den das Nassöl besteht aus Rohöl und durch seinen Salzgehalt recht aggressive Lagerstättenwasser. Dieses wird abgeschieden und wieder in die Tiefe zurückgepumpt. Eine Isolierung, vergleichbar einer Fernwärmeleitung, hält das Nassöl warm, denn sonst würde es bei Minustemperaturen in der Leitung verklumpen. Im Isolierschaum verlaufen Drähte, die bei Undichtigkeit einen Alarm auslösen. Die Leitung ist größtenteils auf Stützen im Moor verlegt. "Damit ist sie leichter zu überwachen und zu warten", sagt Fischer.

Trotz winterlicher Temperaturen und gelegentlichen kalten Regenschauern gehen die Arbeiten weiter. Zusammengeschweißt werden die Rohrstücke in einem Zelt, das per Kran bewegt werden kann. An stark beanspruchten Stellen werden Verstärkungen aufgebracht, die ein Unternehmen in Dalum passgenau anfertigt. Fischer weist darauf hin, dass nicht nur an den Hauptleitungen gearbeitet, sondern auch die Technik an den Förderstellen stetig erneuert wird. Ende Januar war in der Gemeinde Geeste aus einem alten mit Zement ausgekleideten Rohr Nassöl ausgetreten. Solche Rohre werden im Feld Rühlermoor ersetzt. Aktuell werde der Schaden unter Aufsicht des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) beseitigt.











Zum Schluss durfte der Landtagsabgeordnete auf dem Bohrplatz RM 323 etwas zur positiven Entwicklung des Landeshaushalts beitragen. Hier hatten Geologen unweit eines ausgebeuteten Vorkommens Öl in einer anderen Gesteinsschicht entdeckt. Vom Bohrplatz aus wurde dorthin eine Ablenkungsbohrung voran getrieben. Per Knopfdruck setzte Hiebing den Tiefpumpenantrieb in Gang. Wenig später konnten die ExxonMobil-Mitarbeiter erkennen, dass Nassöl aus der Tiefe in die Leitung zu den Abscheideranlagen gepumpt wird.