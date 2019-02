Twist. Die Saison des emsländischen Platt-Theaters ist im vollen Gange. Seit vergangenem Sonntag ist auch Twist dabei. Mit dem Stück „Nix Geld, nix Liebe“ feierte die örtliche Theatergruppe Premiere auf der Bühne in der Aula der Schule am See.

Bevor es losging, konnte noch eine Spende der Theatergruppe an den Initiativkreis übergeben werden, welcher auch in den ersten Reihen des Publikums saß.

Schon seit November des vergangenen Jahres wurde unter der Regie von Agnes Thien fleißig geprobt. Hier war neben den zehn Darstellern auch das Team aus Bühnenbauern, Technik und Maske sehr aktiv, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Der Schwank von Erich Koch beginnt zunächst ruhig. Willi (gespielt von Markus Grünefeld) möchte, frustriert von seiner gerade nicht anwesenden Frau, einfach nur einen Samstagabend mit sich und etwas Hochprozentigem verbringen.

Professionell gespielt

Doch die Ruhe währt nicht lange, schon bald platzt sein Kumpel Georg (Stefan Koers) herein mit der Nachricht, dass beide den Lotto-Jackpot geknackt und 26 Millionen gewonnen haben. Während sie kurzerhand beschließen, den Gewinn erstmal für sich zu behalten, ist die Nachricht schon längst bei Ruth (Eva Janning) und Julia (Renate Keiser), den Ehefrauen der zwei Freunde, angekommen.

So nimmt die professionell und sehr humorvoll gespielte Handlung ihren Lauf; behaupten doch die Männer später einfach, vergessen zu haben, den Lottoschein abzugeben. Dass die Darsteller in teils schrillen Kostümen auftreten, hat einen einfachen Grund: In dem Stück proben die Frauen und der Rest der Familien für ein skurriles Theaterstück in der Dorfkneipe, dem „Ochsen“.

Theater im Theater

Dies rückt das teilweise sehr anspruchsvolle Stück in ein amüsantes Licht. Aufgrund der Tatsache, dass bei diesem „Theater im Theater“ mehrere Rollen von der gleichen Person gespielt werden, treten im Laufe der Handlung auch Willis Sohn (Conny Herzog) und Opa Rudi (Heinrich Janning) in sehr lustigen Outfits in Erscheinung. Auch der Bürgermeister Robert (Detlef van Ommen) hat hier als Regisseur seine Aufgabe zusammen mit Tamara (Sara Janning), einer von einem Wellnesshotel träumenden Russin.

Anzeige Anzeige

Bleibt für den Zuschauer bei diesem im sehr verständlichen emsländischen Platt gespielten Stück die Frage, ob es gelingt, den Schwindel um den Lottogewinn aufzuklären. Wird die Premiere der Aufführung im „Ochsen“ planmäßig verlaufen oder in einer Katastrophe enden? Gibt es noch eine Zwangsehe oder eine Liebesheirat oder heißt es letztlich „Nix Geld, nix Liebe“?

Die Theatergruppe bietet noch vier weitere Aufführungen in der Aula der Oberschule Twist an. Termine: Sonntag, 10. Februar, 19.30 Uhr; Mittwoch, 13. Februar, 19.30 Uhr; Samstag, 16. Februar, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. Februar, 19.30 Uhr.