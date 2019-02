Twist. Das in Twist ansässige Unternehmen Giga Coating hat Besuch aus dem Schwabenland bekommen. Lars Walther, Geschäftsführer der Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung (QIB), überreichte Vorort das höchste Qualitätssiegel, das die renommierte Prüfgesellschaft verleihen kann.

Die Firma Giga-Coating verfügt über die modernste Oberflächenbeschichtungsanlage für die KTL-Tauchlackierung und Pulverbeschichtung in Europa. Seit sechs Monaten werden dort im Regelbetrieb große, schwere Bauteile beschichtet und so zuverlässig vor Korrosion geschützt. Durch modernste Verfahren können höchste Ansprüche an den Korrosionsschutz gewährleistet werden. „Dabei steht die Qualität der Beschichtung an oberster Stelle, gilt es doch, die Lebensdauer der hochwertigen und teuren Investitionsgüter über viele Jahre zuverlässig abzusichern“, berichteten Geschäftsführer Rolf Saatkamp und Labortechnikerin Yvonne Krüssel bei der Übergabe der Qualitätssiegel.

Externe Überprüfung

Giga Coating habe sich deshalb dazu entschieden – neben der eigenen intensiven Kontrolle – die Qualität extern überprüfen zu lassen, hieß es beim Treffen mit dem QIB-Vertreter. In aufwendigen Untersuchungen wurden so beschichtete Normbauteile untersucht. Dazu wurden die Bauteile starken mechanischen Kräften und einer Prozedur von über 1500 Stunden Salzsprüh- und Klimawechseltests ausgesetzt. Dabei erreichte das Twister Unternehmen die höchste Korrosionsschutzklasse 5 für alle Stahlbauteile, sowie Klasse 3 für Aluminiumbauteile. „Wir sind sehr stolz darauf, das QIB-Qualitätszeichen erhalten zu haben. So wurde uns bestätigt, höchste Qualitätsansprüche umsetzen zu können“, sagte Geschäftsführer Saatkamp. Zu den Kunden von Giga Coating zählen internationale Unternehmen im Fahrzeugbau, Hallenbau, Maschinenbau, Automobilbau und aus anderen Branchen.