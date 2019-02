Twist. Was 1990 als kleine Gartenparty in Wacken begann, ist im 30. Jahr zum größten Heavy-Metal-Festival der Welt avanciert. Auch auf der längst ausverkauften Jubiläumsveranstaltung 2019 sorgen Wavin-Produkte für einen reibungslosen Ablauf des Festival-Geschehens, wenn vom 1. bis 3. August 2019 75000 Metal-Fans abfeiern.

Die Kooperation zwischen Wacken und Wavin geht 2019 bereits in die vierte Runde. Erste Meilensteine dieses erfolgreichen Duetts waren die Installation einer weltweit ersten Bier-Pipeline auf dem Festival-Gelände, die Ausrüstung aller Duschcamps mit PE 100 Double Layer Rohrsystemen sowie die Planung und Umsetzung eines tragfähigen Versickerungskonzepts, um den Sicherheitsanforderungen für das Infield auch in Zeiten zunehmender Starkregenereignisse gerecht zu werden. Das nächste Highlight plant der Weltmarktführer für Kunststoffrohrsysteme mit einem besonderen Nachwuchs-Projekt: im kommenden Sommer geben Wavin-Auszubildende den Takt auf dem Metal-Festival an.

„In diesem Jahr werden unsere Auszubildenden zu unserer wichtigsten Markenbotschaftern in Wacken“, beschreibt Christian Kemper, Leiter Marketing bei der Wavin GmbH, die geplante Aktion. Seit November 2018 erarbeiten Azubis aus Twist und Westeregeln verschiedene Projekte, um die zukunftsorientierten Wavin-Systemlösungen für Gebäudetechnik und Tiefbau den Wacken-Besuchern „begreifbar“ zu machen. Im Rahmen einer unternehmensinternen Abstimmung werden die besten Ergebnisse prämiert und im August beim Festival sozusagen „live on stage“ präsentiert.

Arbeit und Kreativität

Wavin-Auszubildende haben viel Arbeit und Kreativität in die Vorbereitung und Ausarbeitung ihrer Projekte investiert. Nun wurden die finalen Ideen in einer ersten Präsentation vorgestellt. Beginnend bei der Idee aus Wavin Tegra-Schächten – welche eigentlich unter der Erde zum Einsatz kommen - Duschen zu erstellen, einen Wackenschriftzug mit der Größe von mehr als 10 Metern - à la Hollywood - zu bauen, oder eine Miniaturausgabe eines Hauses aus Rohren bis hin zur „Wavin goes Wacken-Orgel“ zu entwerfen, wurden vielfältige Projekte präsentiert. „Die vorgestellten Ergebnisse machen uns bei Wavin stolz und wir freuen uns darauf, einige davon mit nach Wacken nehmen zu können. Die Teams haben es geschafft, das hohe Leistungsspektrum unseres Unternehmens mit eigenen kreativen Ideen in Szene zu setzen“, so Christian Kemper.

Soundcheck im Emsland

Aber im Sommer 2019 kann gleich doppelt gefeiert werden. Während es in Wacken Anfang der 1990er Jahre darum ging, viel Sound-PS auf die Straße zu bringen, wurden im emsländischen Twist eher leise Töne angeschlagen. Hier hat man vor genau 30 Jahren mit Wavin AS, eines der am häufigsten installierten Schallschutzrohrsystem der Welt zur Serienreife entwickelt. Dieses flüsterleise schalldämmende Hausabflusssystem, das seinen Premium-Schallschutz der hohen Dichte des Rohr- und Formteilwerkstoffs Astolan verdankt, kommt seit vielen Jahren in Krankenhäusern, Seniorenzentren, Hotels, Sanatorien und Bürogebäuden, aber auch in Großküchen mit fetthaltigen Abwässern zum Einsatz. Selbst in der Mailänder Scala war Wavin AS die erste Wahl.