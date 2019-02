Twist. Eine Überraschung erlebte Dirk Hake als er in Hebelermeer einen alten Schreibtisch kaufte.

Als Hake für seinen Arbeitsbereich in seinem Haus in Adorf einen alten Schreibtisch kaufen wollte, bekam er von seiner Ehefrau einen Tipp. Sie hatte im Internet eine Kleinanzeige der Familie Krüssel aus Hebelermeer gesehen. Man war sich schnell handelseinig, aber beim Ausräumen der Schubladen erlebten Hakes und Krüssels eine Überraschung. Das Bodenbrett in einem Fach wies Stempelabdrücke auf, die auf die bis 1974 selbstständige Gemeinde Hebelermeer hinwiesen. Und Dirk Hake fand unter den Papieren des Totenbild seines 1979 verstorbenen Großvaters Johann Bernhard Hake.









Damit war die frühere Funktion des Schreibtischs geklärt. Dieses Möbelstück war die Ausstattung der Gemeindeverwaltung Hebelermeer. Hieran hatte Heinrich Krüssel als ehrenamtlicher Bürgermeister in seiner Amtszeit zwischen 1961 und 1974 gearbeitet. Darauf deutet auch der Schreibtischaufsatz mit seinen Ablagefächern hin.









Kleine Gemeinden wie Hebelermeer und Adorf konnten sich keine hauptamtliche Verwaltung leisten. Also machte der Bürgermeister gegen eine bescheidene Aufwandsentschädigung diese Arbeit. Was die Kräfte der Gemeinde und ihres Verwalters überstieg, wurde vom Landkreis und in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in Verbänden erledigt. Krüssel war Vorsteher des Wasser- und Bodenverbands Hebelermeer, vertrat die Gemeinde im Wasserbeschaffungsverband "Bourtanger Moor", im Feuerlöschverband Schöninghsdorf und im Vorstand der Raiffeisenkasse mit Warenverkehr Hebelermeer, deren Vorsitzender er 1970 wurde.









In Krüssels Amtzeit wurden nördlich und südlich des Ortes Wirtschaftswege gebaut und der erste Abschnitt des Baugebiets Meergrund erschlossen, der Sportplatz entstand, Jugendheim und Schule wurden erweitert, ebenso der Friedhof, der eine Leichenhalle erhielt. Fachleute waren von der Leistungsfähigkeit dieser Art von Verwaltung nicht überzeugt, daher förderte das Land Niedersachsen freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden und ordnete 1974 eine Gemeindereform an, um Kommunen zu bilden, die sich eine professionelle Verwaltung leisten konnten.

Und hier kommt Johann Bernhard Hake ins Spiel, von 1949 bis 1974 Bürgermeister von Adorf. Die Gemeinde gehörte damals zur Grafschaft Bentheim, arbeitete aber aus einer Reihe von praktischen Gründen eng mit ihren nördlichen Nachbargemeinden zusammen, die sich 1974 zur Gemeinde Twist zusammenschlossen. Daher kannten sich Krüssel und Hake gut, schon bevor sie 1974 als Vertreter ihrer Ortsteile in den Rat der neuen Gemeinde Twist einzogen.









Dirk Hake hat begonnen, den Schreibtisch wieder in einen guten Zustand zu bringen. Für ihn ist er jetzt mehr als ein Blickfang, den hieran wurde ein Stück Geschichte der heutigen Gemeinde Twist geschrieben.