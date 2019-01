Twist. Nach Ablauf der befristeten Dienstzeit ist Andreas Gödeker erneut zum Gemeindebrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Twist ernannt worden. Zu seinem Stellvertreter ernannte die Gemeinde Maik Drees, der damit den bisherigen Amtsinhaber Mario Lütkeniehoff ablöst.

Die Ernennung der beiden Funktionsträger erfolgte auf Beschluss des Gemeinderates, der den Vorschlag des Gemeindekommandos der Freiwilligen Feuerwehr Twist bestätigte. In Anwesenheit des Kreisbrandmeisters Holger Dyckhoff sowie des Brandschutzabschnittsleiters Emsland-Mitte, Wolfgang Veltrup, übergab Bürgermeister Schmitz in einer Feierstunde die Ernennungsurkunden.

Aktive Feuerwehrkraft

Kreisbrandmeister Dyckhoff bedankte sich bei Mario Lütkeniehoff, der nach sechs Dienstjahren als Gemeindebrandmeister und zwölf Dienstjahren als stellvertretender Gemeindebrandmeister laut einer Pressemitteilung der Gemeinde nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand. Er habe ihn als aktive Feuerwehrkraft kennengelernt, der sich von 2012 bis 2018 auch als stellvertretender Brandschutzabschnittsleiter „Emsland Mitte“ Anerkennung erworben habe.

Gödeker wiedergewählt

Andreas Gödeker wurde nach sechs Dienstjahren als stellvertretender Gemeindebrandmeister und zwölf Jahren als Gemeindebrandmeister wiedergewählt. Die Berufung von Maik Drees zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister erfolgt bis zur erfolgreichen Teilnahme an den erforderlichen Fortbildungslehrgängen zunächst kommissarisch.

Die unmittelbaren Neubesetzungen der Führungsämter ließ Kreisbrandmeister Dyckhoff darauf schließen, dass das Feuerwehrwesen in der Gemeinde Twist sehr gut funktioniere. In der heutigen Zeit sei es keine Selbstverständlichkeit, dass Führungsposten in der Freiwilligen Feuerwehr nahtlos neu besetzt werden können.

Sowohl Bürgermeister Ernst Schmitz als auch der Kreisbrandmeister wünschten dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter stets das richtige Händchen bei der Erfüllung der bevorstehenden Aufgaben im Bereich des Feuerschutzes.