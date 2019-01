Schätze des Wissens heben

Twist. Mit dem Tank des Wissens gewinnt das Erdöl-Erdgasmuseum in Twist neue Bedeutung.

Schon jetzt ist es für Touristen ein außergewöhnlicher Programmpunkt, den die Region zu bieten hat. Fachleute aus ganz Europa treffen sich hier. Aber mit seiner Bibliothek wird das Museum für Wissenschaftler noch interessanter als bisher.

Das Erdöl-Erdgasmuseum reiht sich damit in die Gruppe der Museen im Emsland ein, die einzigartige Wissensschätze zu bieten haben: Das Emslandmuseum Lingen mit seinem Bestand zur Wohnkultur, das Emsland-Moormuseum in Groß Hesepe zur Torfwirtschaft und Moorerschließung, das Museum Schloss Clemenswerth zur Höfischen Kultur und das Informations- und Dokumentationszentrum Emslandlager in Esterwegen zur Geschichte des Nationalsozialismus. Nur es braucht auch Menschen, die diese Schätze heben, indem sie hier forschen.

Am Beispiel des Erdöl-Ergasmuseums und des Moormuseums lässt sich zeigen, wie wichtig die Bestände sind. Das Emsland ist durch die Gewinnung der Rohstoffe Eisenerz, Torf, Erdöl- und Erdgas stark verändert worden. Hier kann man erforschen, was getan werden kann, wenn der Rohstoffabbau endet. Vielleicht finden sich hier gute Ideen für die Braunkohle-Abbaugebiete in Mitteldeutschland und im Rheinland.