Twist. Am Samstag, 2. Februar, lädt das Heimathaus Twist sein Publikum auf eine musikalische Reise in die 1950er Jahre ein: The Wieners kommen!

Bereits im vergangenen Jahr brachten die Jungs von „The Wieners“ den Rock ´n Roll ins Heimathaus Twist und hinterließen ein restlos begeistertes Publikum. Nichts anderes ist dieses Mal zu erwarten, wenn sie mit ihrem Buddy Holly Tribute die Bühne erobern.

Anlässlich des 60. Todestages von Buddy Holly lässt es sich die erfolgreichste Rock ’n’ Roll Band der Niederlande nicht nehmen, eines ihrer größten musikalischen Vorbilder mit einer eigenen Show zu ehren. Buddy Holly war einer der prägendsten Musiker der 1950er Jahre. Obwohl er zum Zeitpunkt seines tragischen Todes erst 22 Jahre jung war, hatte der Sänger, Songschreiber und Gitarrist schon diverse erfolgreiche Songs aufgenommen, mit denen er die Musikgeschichte nachhaltig beeinflusste. Er war ein Ausnahmetalent, dessen Leben und Werk völlig zu Recht immer wieder filmisch und musikalisch inszeniert und gefeiert wird.

Rock ’n’ Roll der 1950er Jahre

The Wieners verkörpern auf der Bühne alles, was den Rock ’n’ Roll der 1950er Jahre ausgemacht hat. Wenn man sie live erlebt, fühlt man sich wie zurückversetzt in die Zeit von Petticoats und Haartollen. Da stimmt einfach alles, von den Instrumenten bis zum Outfit – und natürlich die Musik. Mit dieser Authentizität werden sie auch dem großen Buddy Holly ohne Weiteres gerecht.

In ihrer Tributeshow spielen sie natürlich alle großen Hits des amerikanischen Ausnahmetalents. So werden sie mit Songs wie „Peggy Sue“ und „Oh boy“ die Stimmung anheizen. Aber auch weniger bekannte Rockabilly Songs, die er zu Beginn seiner Karriere aufnahm, finden ihren Platz an diesem Abend.

Am 2. Februar um 20 Uhr kommen alle auf ihre Kosten, die bei absolut authentisch gespieltem Rock ’n’ Roll einmal in die lebensfrohe Welt der 1950er Jahre eintauchen wollen. Einen besseren Rahmen also die Musik Buddy Hollys gibt es dafür kaum.

