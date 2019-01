Twist. Die Theatergruppe Twist führt einen Schwank von Erich Koch auf. Die Premiere des amüsanten Schauspiels „Nix Geld, nix Liebe“ findet am Sonntag, 3. Februar 2019, um 14.30 Uhr in der Aula der Oberschule Twist statt.

Seit Anfang November bereitet sich die Gruppe unter der Regie von Agnes Thien auf die neue plattdeutsche Komödie vor. Dabei ist neben den zehn Darstellern vor allem auch das bekannte Team, bestehend aus Bühnenbauern, Technik und Maske, für einen reibungslosen Ablauf sehr aktiv.

Spannend und heiter

In zwei spannenden und heiteren Stunden dürfen die Theaterbesucher miterleben, wie schnell Geld bzw. kein Geld einen Einfluss auf Menschen nehmen kann. Dabei freut sich Willi Mammut (Markus Grünefeld) eigentlich nur auf einen ruhigen Samstagabend. Doch als ihm sein Kumpel Georg Würmer (Stefan Koers) erzählt, dass beide den Lotto-Jackpot geknackt haben, geht alles drunter und drüber. Denn vor allem ihre Frauen, Ruth Mammut (Eva Janning) und Julia Würmer (Renate Keiser), dürfen von diesem Gewinn nichts erfahren, da ansonsten ihre Versuchung viel zu groß wäre. Aber natürlich bleibt der Gewinn nicht geheim, sodass beide Herren von ihren Familien große Verachtung zu spüren bekommen, als sie behaupten, man habe vergessen den Lottoschein abzugeben.

Finanzielles Fiasko

Neben dem finanziellen Fiasko bereiten sich die Familienmitglieder eigentlich auf die Generalprobe eines Dramas nebenan „Im Ochsen“ vor. Dabei fiebern neben Ruth und Julia auch Gerd (Henning Plas), Willis Sohn, Hedwig (Conny Herzog), seine ungeliebte Schwägerin, Opa Rudi (Heinrich Janning) und Oma Rosa (Monika Koop) der schwierigen Aufführung in wechselnden Rollen entgegen. Und auch Bürgermeister Robert (Detlef van Ommen), der Regie bei der Aufführung führt, spielt zusammen mit Tamara (Sara Janning), der von einem Wellnesshotel träumenden Russin, eine interessante Rolle.

Geheimhaltung des Lottogewinns

Kann der Schwindel um die Geheimhaltung des Lottogewinns am Ende doch noch aufgeklärt werden? Verläuft die Premiere bei der Aufführung „Im Ochsen“ planmäßig oder endet es in einer Katastrophe? Und spricht man am Ende von Zwangsehe oder doch einer Liebeshochzeit? „Das wird nicht verraten“, sagt Agnes Thien. Nur so viel steht fest: Es wird schräg und lustig, sodass sich jeder selbst ein Bild vom Ergebnis machen sollte.

Sitzplatz-Reservierungen nimmt die Theatergruppe gern unter Tel. 0151/59 89 8025 entgegen.

Die weiteren Aufführungen: Sonntag, 3. Februar; Sonntag, 10. Februar; Mittwoch, 13. Februar; Samstag, 16. Februar; Sonntag, 17. Februar. Alle Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr.