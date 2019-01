Twist. Die CDU-Frauenunion und Bürgermeisterkandidatin Petra Lübbers wollen, das Frauen in Twist politisch aktiver werden.

Die langjährige FU-Vorsitzende Anette von Zoest stellte in ihrem Bericht fest, dass es genügend politisch interessierte Frauen in der Gemeinde gibt, aber diese sollten aktiver werden. Sie rief dazu auf, neue Wege zu gehen, um Frauen zur Mitarbeit in der Politik zu bewegen. "Beruf, Familie und Ehrenamt lassen sich mit genügend Rückhalt in der Familie vereinbaren", sagte sie unter Hinweis auf ihre Tätigkeit in der CDU und im Gemeinderat. Seit 100 Jahren haben Frauen in Deutschland das Wahlrecht, dennoch sind sie noch zu gering in Räten und Parlamenten vertreten, sagte von Zoest. Momentan sind von 17 Sitzen der CDU-Fraktion im Gemeinderat vier von Frauen besetzt, in der vergangenen Wahlperiode waren es acht von 18.

"Die politische Arbeit von Frauen muss mehr Gewicht bekommen", meint Bürgermeisterkandidatin Petra Lübbrers. Immerhin seien ein Drittel der CDU-Mitglieder weiblich. Sie hat in ihrer ehrenamtlichen politischen Arbeit neben ihrer Tätigkeit für die Kreisverwaltung ähnliche Erfahrungen gemacht wie von Zoest. "Die Familie steht dahinter und die Arbeitskollegen zeigen Verständnis."

Nachdem die Mitgliederversammlung dem Vorschlag des CDU-Vorstands mit großer Mehrheit gefolgt ist und sie zur Kandidatin kürte, ist Lübbers intensiv mit der Gemeinde befasst. "Ich lese viel über Twist, knüpfe bei Besuchen Kontakte und viele Twister sprechen mich dabei an." Aktuell befasse sie sich mit den Haushaltsdaten, um die finanzielle Entwicklung der Gemeinde besser zu verstehen. Sie dankte dem CDU-Ortsverein, der sie gut unterstützt. An Wochenenden geht sie "auf Tour in der Gemeinde", denn: "Ich will die gesamte Gemeinde ansprechen und repräsentieren - parteiübergreifend."

Für die Vorsitzende des Kreisverbands Meppen der Frauenunion, Lucia Reinert, hat die Kandidatur von Lübbers Signalwirkung, den sie ist die erste Kandidatin der CDU für einen hauptamtliche Bürgermeisterposition im Landkreis Emsland. Sie sagte, dass Frauen aus persönlicher Erfahrung heraus wichtige Impulse in Themenfeldern wir Kinderbetreuung, Spielplätze, Pflege, Öffentlicher Nahverkehr, Wirtschaft und Straßenbau geben können. Frauenpolitik dürfe sich nicht isolieren, sie sollte partnerschaftlich mit den Männern gestaltet werden. Sie rief Frauen dazu auf, sich einzumischen in die Politik.

Bei den Vorstandswahlen löste Michaela Gorny Anette von Zoest als Vorsitzende ab, die den Schriftführerposten übernahm. Stellvertretende Vorsitzende ist Anneliese Wolken, Beisitzerinnen sind Renate Brand-Emme, Petra Stroot und Beate Reinert. Der neue Vorstand will die Reihe der Informationsveranstaltungen fortsetzen und ausbauen. Eine aktivere FU soll mehr Frauen zum mitmischen in der Politik bringen, kündigte Gorny an.





