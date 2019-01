Die Brücke über den Rühlermoorschlot in Twist wird neu gebaut. Foto: Gemeinde Twist

Twist. Die Straßen- und Radwegbrücke über den Rühlermoorschloot (An der Wieke) im Zuge der Kreisstraße 202 (Am Kanal) wird neu gebaut. An den Spundwänden, auf denen die neue Brücke in gleicher Lage und Höhe tief gegründet wird, erfolgten die notwendigen Arbeiten.