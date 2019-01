ws Twist. Seit 20 Jahren spielen B.B. & the Blues Shacks regelmäßig im Heimathaus Twist und jetzt haben die Jungs wieder einen fantastischen ersten Blues zum neuen Jahr abgeliefert. Nicht nur, dass die Hütte gerappelt voll war, Publikum und Band passten perfekt zusammen.

Twist Das gab eine satte Party mit viel Jubel und sattem Applaus. „Als wir 1989 die Idee hatten, noch eine Bluesband zu gründen, prophezeite man uns, wir würden arbeitslos werden. Und wir haben uns ins Zeug gelegt“, lachte Frontmann, Sänger und Harp-Spieler Michael Arlt. Inzwischen ist die Band seit einem viertel Jahrhundert international unterwegs, hat zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt und blickt auf rund 4000 Konzerte zurück.

Ob in Metropolen wie Los Angeles vor Zehntausenden oder in Twist umgeben vom Ambiente emsländischer Gemütlichkeit: Michael Art begeistert immer wieder mit seiner vollen Stimme, seiner Mundharmonika und vor allem mit seiner sympathischen Art. Voller Elan, Charme und bester Laune legt er sich dermaßen ins Zeug, dass er schon nach wenigen Stücken ausschaut, als käme er gerade aus der Sauna. So viel Schwung nimmt das Publikum natürlich mit. Da muss einfach die Post abgehen. Aber auch die anderen Jungs waren voller Freude bei der Sache.

Best Guitar Player

„Ist die Gitarre zu laut, bist du zu schwach“, so lautet ein Motto, das sich der Gitarrist Andreas Arlt zu eigen gemacht hat, der bereits im Jahr 2004 zum Best European Guitar Player ausgezeichnet wurde. Wie diese Motte in der Umsetzung klingt, hat Andreas dann auch recht schnell vorgeführt. Er wurde plötzlich als Solist immer leiser und schließlich war das Publikum so ruhig, dass er ganz ohne Verstärkung zu hören war - Gänsehaut Feeling.

Der Keyboarder Fabian Fritz, Jahrgang 1990, ist das jüngste Bandmitglied. Seit Anfang 2015 ist er fest dabei. Er blickt auf eine klassische Piano-Ausbildung zurück und widmete sich schließlich dem Blues-Piano. Längst hat er sich in der Szene einen Namen gemacht und wer ihn jetzt im Heimathaus live erlebt hat, weiß auch, warum. Seine Spielweise ist schlicht und ergreifend erstklassig.

Herausragender Drummer

Andre Werkmeister, seit 2014 dabei, ist als erfahrener und herausragender Bluesdrummer bekannt und machte in Twist seinem Ruf wieder alle Ehre. Die Ruhe selbst wiederum ist Henning Hauerken, der seit 1996 zu den Blues Shacks gehört und mit seinem Kontrabass den Sound der Band auf wunderbar voluminöse Weise abrundet. Dazu gehörte auch ein souverän gespieltes Solo zum Schluss des Konzerts.

Klar, dass das Publikum eine Zugabe hören wollte, nachdem die Jungs mit ihrem frischen Blues-Mix für Begeisterung sorgten. Diese gab es im Doppelpack. Und mit „Standing in the Rain“ als Abschiedsstück war dann auch die Stimmung auf ihrem Höhepunkt – genau passend für ein Solo am Kontrabass. Das war ein Konzert bei dem das klatschende und tanzende Publikum ebenso ins Schwitzen kam wie die Blues Shacks, denen dem kompletten Abend lang anzumerken war, dass sie gerne spielen und den Blues wirklich lieben, sauber und authentisch gespielt. Die Fans kamen mitunter von weit her und hatten allen Grund, das Konzert zu genießen.