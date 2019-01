Twist. Keine Band begeistert Daniel Köstring so sehr wie die Manic Street Preachers – und das seit frühester Jugend. Herausragend im Werk der Waliser ist für den Programmchef des Heimathauses Twist das Album „Everything Must Go“.

Musik, die vom Raum nebenan ins Kinderzimmer dringt, lässt einen schon mal hellhörig werden – und kann beim Bilden des eigenen Musikgeschmacks helfen. Daniel Köstring ging es schon in ganz jungen Jahren so, wie er schildert: „Ich bin besonders von meinem großen Bruder geprägt. Er ist sieben Jahre älter und hatte damals schon eine gute Stereoanlage und viele Alben.“

Da lag es nahe, sich selbst mit vielen dieser Sounds anzufreunden, besonders mit Rock, sei es in kommerzieller oder alternativer Spielart. Videoclips auf MTV und Viva taten ihr Übriges. Auf die Manic Street Preachers stieß Köstring erstmals 1996, als er als Neunjähriger „Everything Must Go“ hörte. Es war das vierte Album der Band aus Wales – und das erste, seit sie im Jahr zuvor einen persönlichen und künstlerischen Einschnitt erlebt hatte.

Gesellschaftskritik

Die Manics, wie sie genannt werden, formierten sich Mitte der 1980er-Jahre im südwalisischen Blackwood, einer Kleinstadt, die eine Hochburg des Bergbaus und der britischen Gewerkschaftsbewegung war. Die neoklassische Wirtschaftspolitik der damaligen Premierministerin Thatcher führte zum Niedergang der Region, was das politische Bewusstsein des Quartetts um Frontmann James Dean Bradfield und Gitarrist Richey James Edwards schärfte. In ihre Songs ließen sie oft gesellschaftskritische Inhalte einfließen, während sie sich musikalisch anfangs an Gruppen wie Joy Division und The Clash orientierten.

Besagter Einschnitt kam Anfang Februar 1995, als Richey James Edwards, einer der Haupt-Songtexter der Band, 27-jährig spurlos verschwand. Er galt als depressiv, und manches deutet auf einen Suizid hin. Sein Verbleib aber ist bis heute unbekannt; Ende 2008 wurde er für „vermutlich tot“ erklärt.

Es wimmelt von Referenzen

Die verbliebenen Bandmitglieder (Bradfield, Bassist Nicky Wire und Schlagzeuger Sean Moore) beschlossen, als Trio weiterzumachen. Mehrere Stücke des im folgenden Jahr erschienenen „Everything Must Go“ stammten noch aus Edwards‘ Feder.

Das Album brachte Daniel Köstring dazu, sich über die Musik hinaus in die Texte zu vertiefen – und in die Geschichten hinter ihnen: „Ich habe mich lange und intensiv damit beschäftigt.“ Weil seine Englischkenntnisse anfangs noch nicht reichten, nahm er das Wörterbuch zur Hilfe. In den Songs wimmelt es von Referenzen an historische Figuren und Ereignisse: „Kevin Carter“ etwa handelt von dem titelgebenden südafrikanischen Fotografen, dessen Aufnahme eines hungernden sudanesischen Mädchens ihm den Pulitzerpreis einbrachte; „The Girl Who Wanted To Be God“ verweist auf die Schriftstellerin Sylvia Plath. In „Elvis Impersonator: Blackpool Pier“ üben die Manics Kritik an der Amerikanisierung Großbritanniens, während „A Design For Life“ Klassenkonflikte und soziale Fragen behandelt.

Als erste in Kuba gespielt

Umhüllt wird all das von Klängen, die den Alternative-Rock mit Britpop-Elementen anreichern. Köstring hält „Everything Must Go“ für das beste Britpop-Album überhaupt – wissend, dass nicht jeder die Manic Street Preachers diesem in den 90ern durch Blur und Oasis populär gewordenen Stil zuordnet.

Klar ist für ihn auch: „Sie sind eine der am meisten unterschätzten Bands.“ Denn nur auf der heimischen Insel verzeichnen die Waliser soliden kommerziellen Erfolg – und selbst dort kletterte lediglich eines ihrer Alben („This Is My Truth Tell Me Yours“ von 1998) an die Spitze der Charts. Live machten sie mit einem Konzert zum Jahrtausendwechsel in Cardiff auf sich aufmerksam – und indem sie schon 2001, lange vor den Rolling Stones, in Kuba auftraten, als erste westliche Rockband.

Mut zur politischen Aussage

Das Schaffen der Manics verfolgt Köstring bis heute, besitzt sämtliche Alben der Band, inzwischen sind es 13. „Nicht jedes ist durchweg gut“, meint der 31-Jährige, „aber jedes hat mindestens eine oder zwei Perlen.“ Und den Mut zu politischen Aussagen, den er neben dem Sound schätzt und bei vielen anderen Interpreten vermisst, haben sie weiterhin.

So wundert es nicht, dass der Emsländer die Manic Street Preachers schon mehrfach live erlebt hat. Unter anderem bei seinem ersten Konzert überhaupt. „Das war mit 14 oder 15 Jahren in Düsseldorf, zusammen mit meinem Bruder.“