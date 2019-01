Twist. Am Sonntag um 15 Uhr, wird zum letzten Mal in der Evangelisch-reformierten Kirche Schöninghsdorf Gottesdienst gehalten.

Als Grund für die Entwidmung des Gotteshauses hat der Kirchenrat bei einer Gemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Meppen-Schöninghsdorf im September 2018 die zurückgehende Zahl der Gottesdienstbesucher und den erheblichen Aufwand für den Betrieb genannt. Das an die Kirche angebaute Freizeithaus soll nicht mehr vermietet werden. Der Friedhof bleibe erhalten. Mit Ausnahme reservierter Gemeinschaftsgräber sollen aber keine Beisetzungen mehr stattfinden.









Begonnen hat die Geschichte der evangelisch-reformierten Gemeinde in Schöninghsdorf mit einer Versammlung am 21. Dezember 1903. In den Jahren zuvor hatten sich drei niederländische Torfunternehmen im Ort niedergelassen und niederländische Facharbeiter mitgebracht, die Mehrheit gehörte dem reformierten Bekenntnis an. Sie wurden von den Pastören Maschmeyer aus Emlichheim und Koops aus Georgsdorf betreut. Es zeigte sich bei der Versammlung, dass ein Interesse bestand und deshalb hielt Pastor Koops im Haus des Moorvogts im Provinzialmoor am 27. Dezember 1903 den ersten Gottesdienst in Schöninghsdorf.

1905 gründete sich ein Kapellenbauverein, dessen Arbeit am 13. August 1907 mit der Einweihung der Kirche am Süd-Nord-Kanal im Süden Schöninghsdorfs vollendet wird. Ein Anbau an der Kirche wurde als Schule genutzt. Die kleine Gemeinde musste immer wieder um ihre Existenz kämpfen. In den Festschriften zum 100-jährigen und zum 125-jährigen Bestehen Schöninghsdorfs sind die Abwanderung niederländischer Familien im Ersten Weltkrieg (1914 - 1918) erwähnt, die stetige Zu- und Abwanderung von Torfarbeitern je nach Wirtschaftslage, die Schließung der Schule 1937 und die Ausweisung des niederländischen Pastors 1939 durch die Nationalsozialisten sowie nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 die Errichtung der Sperrzone an der niederländischen Grenze mit Ausweisung der Bewohner und zeitweiliger Schließung der Kirche.





Anzeige Anzeige





Stammten bis dahin die meisten Gemeindeglieder aus den Niederlanden, kamen evangelisch-reformierte Flüchtlinge ab 1945 hinzu, von denen sich viele in Meppen niederließen. Als die Gemeinde 1954 selbstständig wurde, bekam sie daher den Namen "Meppen-Schöninghsdorf". Ab 1957 wurden auch in Meppen in wechselnden Räumen Gottesdienste gehalten bis am 28. November 1976 ein Gemeindezentrum an der Kleiststraße in Meppen bezogen werden konnte. 1982 erfolgte der Umzug in das neu erbaute Gemeindezentrum am Stadtforst in Meppen.









Auf den Fundamenten der ehemaligen evangelischen Schule ließt die Gemeinde 1987 das Freizeitheim errichten, 1989 folgte eine Renovierung der Kirche in Schöninghsdorf. Dabei wurden Teile der ursprünglichen Ausmalung von 1907 freigelegt, die von der damals modernen Kunstrichtung des Jugendstils beeinflusst war. Seit 2013 fanden nur noch einmal monatlich und an besonderen Feiertage Gottesdienste in der Kirche im Moor statt.