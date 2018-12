Brand in leerstehendem Haus in Twist CC-Editor öffnen

Foto: Michael Gründel

Twist. Bislang unbekannte Täter haben Freitagmittag Baumaterial in einem leerstehenden Wohnhaus an der Schöninghsdorfer Straße in Twist in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.