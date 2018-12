Twist. Im Naturschutzgebiet Bargerveen an der niederländischen Grenze bei Twist wurden wieder die Vögel gezählt. Im November waren es 53.000.

Seit 40 Jahren werden alle Brutvogelvorkommen im Hochmoor- und Heidegebiet aufgezeichnet. Darüber hinaus organisiert die Forst- und Naturschutzbehörde Staatsbosbeheer in Zwartemeer schon seit dem Winterhalbjahr 2000/2001 Zählungen in der Zeit von Oktober bis März. Eine Gruppe Vogelkundler durchwandert einmal pro Monat das Gebiet, um die Vögel zu registrieren. Die Vorgehensweise entspricht der landesweiten Gänse- und Schwanenzählung des Vogelschutzverbands Sovon.

Es werden alle beobachteten Vögel notiert. Die Wasservögel und die außergewöhnlichen Beobachtungen werden an Sovon gemeldet. Im November und Januar werden auch die übernachtenden Wildgänse gezählt. Im November waren es rund 53.000. Im September und April findet eine Zählung von Wasservögeln und besonderen Vogelarten im Auftrag von Sovon statt.

Meistens besteht eine Zählergruppe aus ungefähr 25 Ehrenamtlichen. Diese Vogelkundler versammeln sich in aller Frühe an den Zähltagen. Nach einer Tasse Kaffee oder Tee geht es zu zweit oder zu dritt los. Für die Zählung ist das Schutzgebiet in acht Abschnitte eingeteilt. Jeder Trupp übernimmt ein Zählgebiet. Nach der Zählung gibt es traditionell ein Eintopfgericht für die Vogelkundler.

Immer mehr Wasser

Die Aufzeichnungen werden ehrenamtlich durch Paul Gelderloos in eine Gesamtübersicht eingefügt und weiter gegeben an die Zähler und Sovon. Gelderloos ist schon lange dabei, und hat in den vergangenen Jahren im Bargerveen einen schnellen Wandel erlebt: „Ich habe schon in den 1990er Jahren im Winterhalbjahr Wasservögel für das Reichsnaturschutzinstitut gesammelt. Das war noch leicht, denn viel Wasser gab es im Bargerveen noch nicht. Nur die Kamerlinkswijk führte durch das Gebiet. Meistens wurden nur ein paar Dutzend Wildgänse gezählt. Aber im Lauf der Jahre wurde das Gebiet mehr und mehr vernässt, und daher wurden es immer mehr Wasservögel. In der Wintersaison 2000/2001 begann Staatsbosbeheer mit Zählungen in diesem Gebiet, und ich wurde auch gefragt, mitzumachen. Mit viel Freude mache ich das schon seit Jahren.“

Weniger Haubentaucher

Gelderloos prüft bei der Bestandsaufnahme, ob bei den acht Trupps Doppelzählungen vorgekommen sind, wenn nötig befragt er die Zähler, um seltene Arten bestimmen zu können. So versucht er, Fehler zu vermeiden. Die geprüften Listen werden im Archiv im Büro des Staatsbosbeheer in Zwartemeer aufbewahrt. Sie helfen, die Schutzmaßnahmen in dem Gebiet zu verbessern. Außerdem werden die Ergebnisse der Winterzählung und der Brutvogelzählung zu einer Gesamtbestandsaufnahme zusammengefügt.

2017 ist die Zahl der Haubentaucher, die 2009 noch mit 177 Brutpaaren vertreten waren, auf 16 Brutpaare gesunken. Dies könnte in Verbindung mit der Abwanderung von Lachmöwen stehen, die das langsam zuwachsende Amsterdamscheveld immer mehr meiden. Haubentaucher suchen als Koloniebrüter stets die Nähe zu anderen Wasservögeln. Auf der Roten Liste der in den Niederlanden als bedroht eingestuften Arten stehen 26 Brutvogelarten, die derzeit im Bargerveen vorkommen. Bei den Kormoran- und Ziegenmelkerbeständen wird ein Zuwachs gemeldet. Ein neuer Brutvogel war 2017 der Kranich. 2015 zum ersten Mal gesichtet, scheint er jetzt im Bargerveen heimisch zu werden.