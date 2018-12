Twist. Priester Hermann H. hat offensichtlich auch im emsländischen Twist ein Kind sexuell missbraucht. Nach Informationen unserer Redaktion kam es zu dem Vorfall während seiner Zeit als Kaplan in den 1970er-Jahren in dem Ort.

Nach Bekanntwerden des Falls Hermann H. meldete sich die Mutter eines Betroffenen jetzt beim Bistum Osnabrück. Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Hermann Haarmann, Pressesprecher des Bistums Osnabrück, allgemein, es gebe Rückmeldungen nicht nur aus Merzen, wo Hermann H. 21 Jahre lang als Pfarrer wirkte, sondern auch aus dem Emsland. Die neuen Vorwürfe beträfen erneut auch Merzen. Es hätten sich Opfer sowie eine enge Angehörige gemeldet.

Wie berichtet hat der inzwischen im Ruhestand lebende Priester in der Gemeinde Merzen im Landkreis Osnabrück in seiner aktiven Zeit als Pfarrer mehrere Kinder missbraucht. Das teilte Bischof Franz-Josef Bode vor ein paar Tagen in einem Brief an die Gemeinde mit.

Nur einige Jahre am Wirkungsort

Zu den sexuellen Übergriffen sei es nach Darstellung von Opfern in den 1980er und 1990er Jahren im Zeltlager und im Rahmen der Seelsorge in der Pfarrei gekommen. 1966 in Osnabrück zum Priester geweiht, arbeitete H. zunächst in Dalum (1966 bis 1969). Nach drei Jahren versetzte ihn der Bischof nach Rhede (1969 bis 1972), weitere drei Jahre später nach Twist. Auch hier blieb der Geistliche nur vier Jahre (1972 bis 1976), wurde von dort nach Merzen versetzt.

Schuld festgestellt

„Alle Beschuldigungen wurden umgehend der Staatsanwaltschaft zugeleitet“, schreibt Bischof Franz-Josef Bode. Zeitgleich wurden die Unterlagen mit den Vorwürfen gegen den inzwischen 85-jährigen Priester vom Bistum an die Glaubenskongregation nach Rom weitergeleitet. Auch dort wurde nach Angaben des Bistums Osnabrück die Schuld des Priesters festgestellt. Er habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe inzwischen eingeräumt.

Bode und dem Bistum ist es wichtig, „dass die Taten zur Sprache gebracht werden“, wie Haarmann gegen über unserer Redaktion erklärte. „Die Opfer-Perspektive steht an oberster Stelle. Wir wollen die Geschehnisse weiter aufarbeiten“. Vertreter des Bistums ständen mit den Opfern von Pfarrer H. weiter in Kontakt.

Leid aufarbeiten

Über die seinerzeitigen Vorfälle müsse offen gesprochen werden, so Haarmann. Er ruft deshalb Betroffene bzw. deren Angehörige auf, sich beim Bistum zu melden. „Wir möchten dazu beitragen, dass Betroffene ihr Leid, das sie erfuhren, aufarbeiten können“. Dazu könnten auch Gespräche mit Bischof Bode gehören. „Wer es will, bekommt es gern“.

Anzeige Anzeige

Nach Informationen unserer Redaktion gibt es zudem Hinweise darauf, dass H. auch in seiner Zeit in Rhede, wo er von 1969 bis 1972 eingesetzt war, Kinder missbraucht haben könnte.

Missbrauchsvorwürfe weiten sich aus

Auch im benachbarten Bistum Münster weiten sich aktuelle Missbrauchsvorwürfe aus. Der frühere Pfarrer einer Gemeinde in Bedburg-Hau bei Kleve war am 10. Dezember zunächst ohne Angabe von Gründen freigestellt worden. Laut der „Rheinischen Post“ soll der Geistliche an zwei 19-Jährige und einen fast volljährigen Messdiener zahlreiche SMS-Nachrichten gesendet haben. Darin sei es um sexuelle Aufforderungen bis hin zum Verlangen nach körperlichem Kontakt gegangen. Die Diözese weist nun darauf hin, dass der Beschuldigte schon an zwei früheren Stationen auffällig geworden sei – 2006 in Senden-Ottmarsbocholt und 2011 in Kevelaer.

Unangemessene Kontakte

Dabei sei es zu „für einen Priester unangemessenen Kontakten im Sinne eines Austauschs elektronischer Nachrichten mit sexuellen Inhalten mit zwei erwachsenen Männern“ gekommen. Nach einer weiteren längeren Therapie seien Experten aber zur Einschätzung gelangt, dass „ein weiterer Einsatz kein erhöhtes Rückfallrisiko bedeutet“. Angesichts neuer Ereignisse in Bedburg-Hau bezeichnete es das Bistum als Fehler, dem Priester wieder eine leitende Aufgabe in der Seelsorge gegeben zu haben. (Mit KNA)

Ansprechpersonen für Missbrauchsopfer sind: Antonius Fahnemann, Tel. 05 41/31 88 00, E-Mail: antonius.fahnemann@bistum-osnabrueck.de, und Irmgard Witschen-Hegge, Tel. 0 54 04/20 12, E-Mail: praxis-witschen-hegge@osnanet.de.