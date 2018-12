Zwartemeer/Twist. Die Pufferzone an der Nordseite des Naturgebiets Bargerveen bei Zwartemeer (NL) ist feierlich eröffnet worden.

Drei laute Schüsse in die Luft. Ein verängstigter Landpolizist, komplett in historischer Uniform, stapft mit warnendem Zeigefinger zum Pfarrer, der mit einer Schrotflinte in der Hand da steht. „Herr Pfarrer, Sie dürfen hier nicht mehr jagen“ sagt der Polizist, „denn von nun an ist dieses Gebiet Eigentum der Staatlichen Forstverwaltung (Staatsbosbeheer).“

Aussichtspunkt und Schutzhütte

Das Publikum lacht der Theatergruppe zu. Die ehrenamtlichen Spieler vom Veenpark bereichern die offizielle Eröffnung der Pufferzone mit ihrer Vorführung über die Geschichte des Pfarrhauses, das an der Pufferzone als Aussichtspunkt und Schutzhütte nachgebaut wurde. Das mit Reet eingedeckte Bauwerk steht am Rande der Pufferzone, die dafür sorgt, dass das Naturschutzgebiet Bargerveen nass bleibt. Eine Maßnahme, die notwendig ist, damit das gegenwärtige Hochmoor erhalten wird, und Austrocknung und Torfschwund verhindert wird. Hierdurch kann man den besonderen Charakter des Gebiets erhalten.

Jagd eines der Hobbys

Die Pufferzone Nord bei Zwartemeer befindet sich fast an der Stelle, an der einst das alte „Swarte Meer“ lag. Hier befand sich auch das Pfarrhaus von Pfarrer Theodorus de Klaver. Eines seiner liebsten Hobbys war die Jagd, was beim Theaterstück natürlich nicht fehlen durfte.

Predigen und jagen ist nun passé, aber das Naturerleben in der Umgebung des neu aufgebauten Pfarrhauses, ist eine schöne Alternative.

Der Name des kleinen Gotteshäuschen ist geblieben: „Modo Udum, Modo Sudum“ prangt auf dem Dach der Schutzhütte. Während der offiziellen Übergabezeremonie, in der das Gebiet offiziell an Staatsbosbeheer übertragen wurde, wurde das Namenschild enthüllt, Der lateinische Name bedeutet ‚dann wieder nass, dann wieder trocken‘ und weist auf den unberechenbaren Charakter des ehemaligen „Swarte Meer“ hin.