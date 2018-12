Twist. Zwei Tage vor Heiligabend stimmt das Heimathaus Twist seine Gäste mit „Swinging Christmas“ der Sinatra Tribute Band am 22. Dezember auf besinnliche Weihnachtsfeiertage ein.

Frank Sinatra und seine Musik sind legendär, kein anderer Musiker steht so sehr für den Swing wie „Ol‘ blue Eyes“. „Mit seinem Christmas Album hat er uns allen Weihnachtssongs geschenkt, die uns jedes Jahr wieder die vertraute vorweihnachtliche Stimmung bescheren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimathauses. „Die Sinatra Tribute Band fängt diese Stimmung mit dem genialen Kent Stetler als Sänger ein. Als kleine Big Band bringen die Schweizer Musiker und der kanadische Frontman Weihnachtsklassiker in anspruchsvollen Swing-Versionen auf die Bühne.“

Showman

Dabei gelingt es ihnen gemeinsam das Andenken an den schillernden Showman Sinatra lebendig werden zu lassen und dennoch nicht schlicht seine Versionen der Songs nachzuspielen, sondern immer wieder neue Facetten zum Vorschein zu bringen.

In der Setlist finden sich natürlich Songs wie „Santa Claus is coming to town“, bei denen man unweigerlich die Sinatra-Version im Ohr hat. Aber auch „Jingle Bells“ und „Stille Nacht“ steht der Swing ausgesprochen gut. Mit dem Wechsel zwischen launischen Uptempo-Nummern wie „Rudolph the red nosed Reindeer“ und besinnlichen Stücken wie „Have yourself a merry little Christmas“ sowie unterhaltsamen Zwischenmoderationen gelingt den Musikern ein stimmungsvolles Gesamtarrangement.

Besonderes Ambiente

Das besondere Ambiente des Heimathauses (dieses Mal nur mit Sitzplätzen) und verzaubernde Weihnachtslieder sind genau das Richtige um den Vorweihnachtsstress hinter sich zu lassen. Am 22. Dezember um 20 Uhr erwartet das Publikum im Heimathaus Twist das beste Programm, um die Weihnachtszeit musikalisch voll und ganz zu genießen. Am Ende des Abends heißt es dann: Weihnachten kann kommen!

Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0 5936/2382 sowie auf der Website www.heimathaus-twist.com.