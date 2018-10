Twist. Für Fehnland Ziegenkäse hat Loes Hektor aus Hebelermeer beim Deutschen Käsepreis vier Qualitätssiegel erhalten.

Sie hatte Proben ihrer Käsesorten zum Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e. V. (VHM) geschickt, der Preise und Qualitätssiegel vergibt. 150 Sorten aus 61 Käsereien kamen zur Bewertung. "Den Qualitätspreis erhalten nur Hofkäse, die eine Fachjury aus Käseexperten in punkto Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack überzeugen konnte", heißt es in einer Pressemitteilung des VHM. Damit gibt sich der Verband aber noch nicht zufrieden.

Beim 11. Deutschen Käsemarkt in der Stadt Nieheim, Kreis Höxter, bat der VHM das Publikum um eine Bewertung. So kam die Käserin aus dem Emsland zu vier Urkunden. Der Scherenschleifer Ziegenschnittkäse mittelalt erhielt den Qualitätspreis und den Publikumspreis. Die Fachjury hat dem Schmuggelkäse Bockshornklee Ziegenschnittkäse mittelalt den Qualitätspreis zuerkannt. Der Hexenschwert Ziegenschnittkäse alt wurde in Nieheim mit dem Publikumspreis bedacht. Jetzt dürfen diese Käsesorten ein Jahr lang mit den aufgedruckten Qualitätssiegeln vertrieben werden.

Seit Ende vergangenen Jahres hält die Familie Hektor Ziegen in einem neu erbauten Stall. Die gesamte Milch verarbeitet Loes Hektor zu Käse. Die Rohmilch wird zügig verarbeitet und der Käse im Betrieb selbst gereift. Dies zahle sich bei der Qualität aus, meint die Käseproduzentin. "Man sieht sofort ob alles in Ordnung ist." Die Käseherstellung unterliegt strengen Kontrollen, jüngst wurde der Betrieb nach Richtlinien der Europäischen Union geprüft und für gut befunden. Dennoch hat sie der große Erfolg der Fehnland-Käserei überrascht.

Ihren Käse vertreibt sie überwiegen über den Großhandel und an Kunden aus der Gastronomie, einen kleineren Teil auf Märkten und im Hofladen. So war sie mit ihrem Ziegenkäse beim Markt für Genießer am Siedlerhof des Emsland-Moormuseums und sie wird am Apfeltag in Meppen-Versen am Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ihre Käsesorten anbieten.









Wenn sie nicht gerade auf Märkten ist, lädt Hektor sonntags von 14 bis 17 Uhr zum offenen Hof ein. "Ich bin für Offenheit", begründet Loes Hektor dieses Angebot. Daher wurde das Stallgebäude so gebaut, dass es keinen Konflikt mit den strengen Anforderungen an die Hygiene in dem Milchbetrieb mit Käserei gibt. Gäste können vom Besucherbereich einen Blick in den Stall werfen und durch ein Fenster im Hofladen den Käselaiben beim Reifen zusehen. Lebhaft geht es in der Herde der Lämmer auf der Weide zu, da reicht manchmal der Platz auf dem Ziegenhügel nicht aus, damit alle gleichzeitig einen Blick über die flache Moorlandschaft werfen können.