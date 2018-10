Twist. Der Vorstand der CDU-Twist hat Petra Lübbers aus Lingen-Holthausen als Bürgermeisterkandidatin vorgeschlagen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatte Bürgermeister Ernst Schmitz erklärt, 2019 nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Somit war es für den Vorstand der Twister CDU unter Leitung von Sven Leisdon eine wichtige Aufgabe, einen Bewerber für diese verantwortungsvolle Position zu finden. Leisdon berichtet von mehreren vertrauensvollen Gesprächen und stellte in der Gesamtvorstandssitzung die Kandidatin Petra Lübbers vor.

Die 51-Jährige, Abteilungsleiterin und stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung beim Landkreis Emsland, überzeugte mit ihrer persönlichen und beruflichen Vita und ihrer zielstrebigen und sympathischen Art. Sven Leisdon betonte die langjährige und vielfältige Verwaltungserfahrung von Lübbers. Politische Erfahrungen konnte sie zudem im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Lingen sammeln und in ihrer mehrjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Ortsrat Holthausen – einige Zeit davon als CDU-Fraktionsvorsitzende .

Leisdon merkte zudem an, dass Lübbers in ihrer Kindheit mehrere Jahre in den Niederlanden gelebt hat, die Landessprache spricht, und damit einen besonderen Zugang zu den niederländischen Bürgern in Twist und zum Nachbarn, der Gemeente Emmen hat.

Der Gesamtvorstand der Twister CDU sprach sich für eine Kandidatur von Lübbers aus. Sie wird sich der CDU-Twist auf der Mitgliederversammlung als Kandidatin des Vorstandes vorstellen. Die Mitgliederversammlung kann auch weitere Kandidaten benennen. Die Entscheidung liege jetzt bei den Mitgliedern. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt Anfang November, kündigte Leisdon an. Die Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird am Tag der Europa– und Landratswahl am 26. Mai 2019 stattfinden.