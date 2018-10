Twist. Seit 50 Jahren trifft sich sonntags im Gasthof Robben ein Freundeskreis, der Stammtisch I.

Eigentlich ist das römische Zahlzeichen I etwas irreführend, denn es gibt sogar noch einen weiteren 1966 gegründeten Stammtisch ohne Namen. Im Laufe der Zeit gehörten elf Männer dazu, jetzt sind es noch fünf. Aber die treffen sich immer noch fast jeden Sonntag, im Gasthof Robben gegenüber der Kirche, sagt Bernd Hake. Wer keine Zeit hat, zahlt beim nächsten Treffen 1.50 Euro für den versäumten Termin in den als Spardose dienenden Kegel unter dem Metallschild "Stammtisch I", der sonntags auf dem runden Tisch in der Gaststube steht.

Franz Rüschen erzählt, dass der Stammtisch aus dem Frühschoppen nach dem Kirchgang entstanden ist. Anfangs waren Werner Fischer, Jop Robben und Hermann Bölle dabei, bald wurde der Kreis größer. Die Runde hat ihre besonderen Regeln, nicht nur die Geldbuße für versäumte Treffen. Die Familien wurden einbezogen, indem man Feste und Ausflüge organisiert. Und es gibt feste Schlusszeiten, zu der alle gemeinsam nach Hause aufbrechen.









Zu den Jahreshöhepunkten zählt das Grillfest, das Stammtischmitglieder nur aus sehr wichtigen Gründen versäumen. Als Bernd Hake vor 30 Jahren zeitweilig in Hanau arbeitete, erhielt er ein Paket. Gut verpackt fanden sich darin Grillkoteletts, denn er hatte das Fest verpasst. So hielten es die Stammtischbrüder auch, als Franz Rüschen in Frankreich war.

Gesprächsstoff gibt es immer, aber "keine Politik", versichert Bernd Hake. Eine kleine Ausnahme gibt es aber dann doch. Die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann hatte Hebelermeer besucht, um dem SV DJK bei einer Wohltätigkeitsaktion mit einer Spende zu helfen. Das finden alle gut, dass Connemann das kleine Dorf in ihrem Wahlkreis nicht vergisst. Ansonsten wird über das gesprochen, was in Hebelermeer und in der Gemeinde passiert, unter anderem das gut gelungene Landjugendfest. Wichtiges Thema ist der Sport, natürlich der SV DJK, der SV Meppen und die Bundesliga - in dieser Reihenfolge. Willi Poker ist hier der Experte, schließlich ist er Vorsitzender des SV DJK Hebelermeer. Die Familien kommen auch nicht zu kurz, denn es werden Ausflugstipps für den Sonntagnachmittag ausgetauscht.

Wirtin Marianne Robben verbindet mit dem Stammtisch I ein besondere Erlebnis. Nachdem sie mit ihrem Ehemann Hermann 1975 den Betrieb übernommen hatte, war die erste Hochzeit, die sie ausrichteten, die von Werner Fischer. Hermann Robben freut sich, dass die Stammtischtradition noch lebendig ist. In der Gaststube sind die Wimpel und Tischaufsätze zu sehen, mit denen die Runden ihre Tische garnieren. Neben dem Stammtisch ohne Namen und dem Stammtisch I sind noch der Club der Ungeküssten (CdU), De Drögen aus Schöninghsdorf und Krönung aus Wesuwe-Siedlung regelmäßig zu Gast. Jeder Stammtisch hat seine Eigenheiten, einige treffen sich wöchentlich, andere ein Mal pro Monat und zwar nicht nur sonntags sondern auch freitags.

Zum Stammtischleben gehören Gesangseinlagen. Josef Schleper hat einmal einen Talentwettbwerb im Saal Cantzen in Groß Hesepe gewonnen, erinnert sich Jop Robben. Es gibt sogar ein Stammtischlied: "Im Himmel gibt's kein Bier (drum trinken wir es hier) ..."