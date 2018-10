Fünfjähriges Kind in Twist von Pferden tödlich verletzt CC-Editor öffnen

Das Kind wurde bei dem Unglück so schwer verletzt, dass es wenige Stunden später im Krankenhaus Meppen verstarb. Symbolbild: dpa

Twist. Zu einem dramatischen Unglücksfall ist es am Donnerstagabend an einem privaten Pferdestall in Twist gekommen. Dabei wurde gegen kurz vor 18 Uhr ein fünfjähriges Mädchen von zwei Pferden überrannt und tödlich verletzt.