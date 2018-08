ExxonMobil fördert seit vielen Jahrzehnten Energierohstoffe in Deutschland. Im Produktionsbereich Öl, der sich fast ausschließlich in Niedersachsen befindet, wurden im vergangenen Jahr 400.000 Tonnen Erdöl gefördert. Insgesamt sind in der Erdölförderung rund 120 Mitarbeiter für ExxonMobil tätig.