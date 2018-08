In Rühlerfeld auf dem Twist ist am Donnerstagmittag in der Ahornstraße ein Lkw umgekippt. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Matthias Brüning

Twist. In Rühlerfeld auf dem Twist ist am Donnerstagmittag in der Ahornstraße ein Lkw umgekippt. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.