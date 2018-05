1996 hatte die Gemeinde Twist den Antrag auf die Aufnahme von Hebelermeer, Schöninghsdorf, Adorf und Neuringe in das Programm Dorferneuerung gestellt. Schöninghsdorf wurde 1996 nicht berücksichtigt, daher stellte die Gemeinde 2004 einen neuen Antrag. 2007 ist der Ort in das Programm aufgenommen worden, danach bildete sich der Arbeitskreis Dorferneuerung. Dem gewählten Arbeitskreis gehörten zu Beginn an: Heinrich Moß, Wilfried Conen, Heinrich Borgmann, Werner Niemeyer, Andreas Gebben, Gisela Sulmann, Gerhard Niemann, Sonja van Gein, Sonja Jansen, Hermann Hafner, Heinrich Post, Hermann Wasser sowie die Schöninghsdorfer Ratsmitglieder Hans-Hermann Schulte, Hermann-Josef Schulte und Heinrich Wester. Der Dorferneuerungsplan für den Ortsteil Schöninghsdorf, der unter Beteiligung des Arbeitskreises Dorferneuerung von der Bürogemeinschaft Honnigfort-Brümmer aus Haren erstellt wurde, ist nach der Anerkennung durch das Amt für Landentwicklung Meppen am 17. August 2010 der Bevölkerung vorgestellt worden. Der Förderzeitraum endete mit Ablauf des Jahres 2017.