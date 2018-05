Arbeitskreis Menschen in Not Twist macht Angebot MEC öffnen

Einen Mittagstisch will der Arbeitskreis Menschen in Not in Twist anbieten, von links: Heike Theisling, Tanja Spiekermann, Sandra Wösten, Peter Liedtke und Willi Rümpker. Foto: Manfred Fickers

Twist. Etwas gegen Einsamkeit will der Arbeitskreis Menschen in Not in Twist anbieten. Geplant ist, einen Mittagstisch anzubieten.