Twist. Lernpartnerschaften sind derzeit sehr beliebt. Nun ist eine weitere Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden – zwischen dem Unternehmen Exxon Mobil und der Oberschule Twist. abgeschlossen worden.

Den Vertrag unterschrieben Birgit Schilling und Daniel Fischer seitens Exxon Mobil, Schulleiterin Roswitha Rengers und Wilhelm Kuipers, Vorstandsmitglied beim Wirtschaftsverband Emsland. „Es ist wichtig, dass junge Menschen gerade im Hinblick auf die technischen, naturwissenschaftlichen Berufe eine gute Orientierung erhalten“, sagt Rengers.

Seitens der Schule soll laut der Fachbereichsleitung und Berufsorientierungsbeauftragten Britta Bruns eine noch stärkere Berufsorientierung angeboten werden. Es sei wichtig, bereits früh mit der Meinungsbildung über den künftigen Beruf zu beginnen. Auch für Birgit Schilling sind die Lernpartnerschaften ein Erfolgsmodell: „Natürlich wollen wir jungen Menschen einen Einblick in unser Unternehmen ermöglichen. Das ist für uns auch ein klares Bekenntnis für den Standort und die Region.“

Gegen Fachkräftemangel

Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Oberschule könne nun eine gezielte Information bezüglich der bei Exxon Mobil angebotenen Berufe erfolgen. „Wir wollen dem zu erwartenden Mangel an Fachkräften entgegenwirken und die Attraktivität unserer vor allem technischen oder naturwissenschaftlichen Berufe verdeutlichen“, sagte auch Exxon-Mobil-Betriebsleiter Daniel Fischer im Gespräch.

So stellen zum Beispiel Auszubildende des Unternehmens in einer Schulstunde in allen drei Klassen des Jahrgangs neun den Betrieb und seine Ausbildungsberufe vor. Neben der Bereitstellung von Praktikumsplätzen lädt Exxon Mobil interessierte Schüler zu einem Besuch des Werks in Großenkneten ein, „damit sie sich vor Ort ein Bild von den hervorragenden Bedingungen für eine Ausbildung machen können“, hieß es.

Zusätzlich beteiligt sich das Unternehmen an dem Projekt MinT (Mädchen in Technik). „Mit unseren mehr als 30 Lernpartnerschaften wollen wir Schülerinnen und Schülern frühzeitig den Kontakt zu den Unternehmen herstellen“, ist auch Wilhelm Kuipers von der Nachhaltigkeit der Maßnahme überzeugt. Sozialarbeiter Helmut Korte koordiniert das Projekt an der Oberschule Twist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich.