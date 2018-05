Twist. Laut Bundesarbeitsagentur machen zurzeit 28000 junge Menschen, die als Flüchtlinge kamen, eine Ausbildung in Deutschland. Einer von ihnen ist Adam Koné, der 2015 zusammen mit seinem Bruder wegen des Bürgerkriegs sein Heimatland Elfenbeinküste verließ.

Seit August 2017 erlernt der 27-Jährige den Beruf „Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik“ bei der Firma Peters Maschinenbau in der Max-Planck-Straße.

Zu erzählen hätte der Westafrikaner viel über den Bürgerkrieg, seine Flucht und seine Zwischenstationen Italien, Hamburg und Lingen. In seiner Heimat absolvierte Adam die Schule und arbeitete dann als Mechaniker. Nebenbei handelte er mit Autoteilen und verdiente sich so etwas Geld dazu. Das ist alles vorbei. Jetzt zählt für ihn nur die Gegenwart.

Stets optimistisch

Viel lieber als von früher berichtet der stets optimistisch wirkende junge Mann von seiner Arbeit, seiner Firma, seinen Kollegen und der Berufsschule. Auch privat läuft es. Der angehende Handwerker wohnt in Lingen und hat seit zwei Jahren eine Freundin. „Wir wollen bald zusammenziehen“, sagt Adam voller Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt. In Lingen fühlt er sich wohl und möchte dort auch in Zukunft wohnen bleiben. An dem täglichen Arbeitsweg von zwei Mal 30 Kilometern und 30 Kilometer zurück bis zu seinem Arbeitsplatz in Twist wird sich also nichts ändern. Das macht ihm nichts. Um zu seinem Job zu kommen, hat er zwei Möglichkeiten.

Fahrgemeinschaften

Zum einen sind da seine Kollegen, die Fahrgemeinschaften bilden und ihn holen oder bringen. Zum anderen fährt er auch gerne mal mit dem Fahrrad - gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird. Eineinhalb Stunden braucht er für eine Strecke. Stets ist er pünktlich und das bei einem Arbeitsbeginn von sechs Uhr morgens. Jetzt kommt eine dritte Variante dazu: ein Roller. Adam hat den Führerschein gemacht und als Dank für seine bisherigen Leistungen und für sein Engagement stellt ihm sein Arbeitgeber das motorisierte Zweirad zur Verfügung. Die ersten Fahrten liegen hinter ihm. „Jetzt muss ich mir nur noch eine Regenjacke kaufen. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland so oft regnet“, sagt Adam mit einem Lächeln im Gesicht.

Aus privatem Antrieb

Wie der Kontakt zu Peters Maschinenbau zustande kam, erzählt Jörn Reimink, Kaufmännischer Leiter des Unternehmens: „Aus rein privatem Antrieb war Adam auf einer Ausbildungsmesse in Lingen als Besucher zu Gast. Er interessierte sich für unseren Stand und wir kamen ins Gespräch. Da ich nach kurzer Zeit überzeugt war, dass das wohl passen könnte und auch die Agentur für Arbeit vertreten war mit einem Stand, sind wir gleich zu denen hin und haben abklären lassen, ob er bei uns eine Ausbildung machen könnte.“ Das klappte, denn Adam hatte bereits mehrere Sprachkurse gemacht und mit Erreichen des Sprachniveaus B 1 die wichtigste Voraussetzung erfüllt. Seit acht Monaten ist er nun bei Peters und erlernt den Beruf, der sich früher „Schlosser“ nannte.

Arbeit macht Spaß

„Die Arbeit macht mir Spaß, die Kollegen sind super, die Ausbildung läuft sehr gut“, zieht Adam ein positives Zwischenfazit. „Er hat ein gutes technisches Verständnis. Nur wenn er manchmal einen komplizierten technischen Fachbegriff nicht versteht, braucht er Hilfe und fragt seine Kollegen. Das ist normal. Sonst funktioniert alles gut“, bestätigt Reimink. Der Kaufmännische Leiter nennt den Grund dafür, warum das so ist: „Er will. Alles was er macht, will er selber. Das ist das Entscheidende.“ Reimink blickt voraus: „Wenn die Ausbildung mit Adam so gut weiterläuft, werden wir uns frühzeitig darum bemühen, ihn im Betrieb zu halten.“ Bis dahin wird sich Adam dann auch eine Regenjacke für seine Rollerfahrten gekauft haben.