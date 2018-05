Per Touchscreen (rechts neben dem Ausstellungsstück) können Besucher des Erdöl-Erdgas-Museums Twist selbst Bohrtechnik virtuell zum Einsatz bringen. Foto: Manfred Fickers

Twist. In Verbindung mit der Erweiterung des Erdöl-Erdgas-Museums Twist will der Förderverein an einer attraktiven Neugestaltung der Ausstellung mitwirken.