Twist. Gemeinsam mit Hunderten von Kunden hat das ALDI Team seinen neuen Markt in Twist eröffnet.

Einer der Höhepunkte war das große Eröffnungsgewinnspiel. Swenja Egbers aus Twist zog dabei das große Los und gewann den Hauptgewinn: den ALDI-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro.

Pünktlich zur Eröffnung bildete sich vor dem ALDI-Markt in Twist bereits eine lange Schlange. Früh aufstehen lohnte sich, schließlich warteten auf die ersten 100 Kunden viele attraktive Preise, darunter 500 Euro Einkaufsgutschein als Hauptgewinn. Auch die Gewinner der weiteren 99 Preise waren schnell gefunden und freuten sich über Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro und 50 Euro sowie Frischekörbe.

Filial-Verantwortliche Dana Jansen freut sich über die zahlreichen Kunden, die zur Eröffnung kamen: „Das ist wirklich ein besonderer Tag, den wir gerne mit unseren Kunden zusammen feiern. Wir hoffen, dass sich alle in der neuen Filiale wohlfühlen.“

Der neue ALDI-Markt zeichnet sich durch großzügige Fensterfronten, ein helles Licht- und Farbkonzept, breitere Gänge sowie eine noch übersichtlichere Warenpräsentation aus. Dabei liegt der Fokus auf den Frischebereichen mit einem größeren Angebot an frischen Backwaren und einem neu gestalteten Obst und Gemüse Bereich. Inspirationen finden Kunden beim „Rezept der Woche“ und in den neuen Themenwelten, in denen von Bioprodukten über Weine bis hin zu neuen Produkten aus dem Sortiment übersichtlich verschiedene Produktgruppen präsentiert werden.