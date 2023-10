Fachmann aus dem Emsland erklärt Tipps gegen Ratten: So beugen Hausbesitzer vor und das ist im Ernstfall zu tun Von Jana Probst | 22.10.2023, 16:21 Uhr Was tun, wenn man Ratten auf dem Grundstück hat? Ein Schädlingsbekämpfer aus Lengerich gibt Tipps. Symbolfoto: Imago images/imagebroker up-down up-down

Ratten will wohl niemand in seinem Haus oder Garten haben. Aber wie lässt sich das verhindern? Und was ist zu beachten, wenn es doch dazu kommt? Die wichtigsten Fragen beantwortet Schädlingsbekämpfer Andreas Groß aus Lengerich.