NDR gibt DFB die Schuld Relegationsrückspiel des SV Meppen nicht live im TV

Meppen. Viele Fans, die nicht ins Stadion können, hatten auf eine Kehrtwende gehofft. Doch der NDR bleibt dabei: Das Relegationsrückspiel zwischen dem SV Meppen und dem SV Waldhof Mannheim (Mittwoch, 19 Uhr) wird nicht live im TV gezeigt, sondern nur im Internet.

„Da die Anstoßzeit vom DFB auf 19 Uhr festgesetzt wurde, gibt es leider keine Möglichkeit, einen Programmplatz im NDR Fernsehen zu bekommen“, erklärte Gerd Gottlob, ARD-Kommentator und beim NDR Programmbereichsleiter Sport, auf Anfrage der Emslandsportredaktion. „Ab 19.30 Uhr laufen die Landesprogramme in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und natürlich in Niedersachsen, die nicht ausfallen können. Auch die Tagesschau um 20 Uhr könnte nicht gesendet werden. Eine Verlegung der Anstoßzeit war nicht möglich.“ Deshalb habe man sich für eine Übertragung auf ndr.de entschieden, ergänzte Gottlob. „Hier werden wir eine qualitativ hochwertige Übertragung anbieten, wie wir sie auch regelmäßig in der 3. Liga zeigen.“

Interviews geplant

Fünf Kameras werden das Spiel übertragen. Wie am Sonntag beim Hinspiel in Mannheim, das im Fernsehen (NDR und SWR) gezeigt wurde, moderiert Ben Wozny. Kommentator ist Jan Neumann. „Vorlauf, Nachlauf, Halbzeitanalyse und natürlich Interviews mit Spielern und Trainer gehören zur Übertragung selbstverständlich dazu“, so Gottlob, der am Montagabend das Relegationsspiel Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg kommentiert hat.

Fans sind sauer

Die Ankündigung, nur das Hinspiel im TV zu zeigen und ausgerechnet die Entscheidung nur im Internet, hatte in den sozialen Medien für Unmut gesorgt.