Viele Gesuche, nur wenige verkaufen SV Meppen: Kaum Ticket-Handel für Relegation auf ebay

Der Ansturm auf die Tickets – sowohl für das Hin- als auch für das Rückspiel – war enorm. Foto: Dieter Kremer

Meppen. Der Hype ist riesig, der Ansturm auf die Tickets für das Relegationsrückspiel zwischen dem SV Meppen und dem SV Waldhof Mannheim am Mittwoch in der Hänsch-Arena war überwältigend. In nur wenigen Stunden war das Stadion in Meppen ausverkauft. Auch auf www.ebay-kleinanzeigen.de sind Karten Mangelware.