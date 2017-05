Relegation am Mittwoch SV Meppen: Cortus leitet das Rückspiel gegen Mannheim

Meppen. Der 35-jährige Benjamin Cortus wird am Mittwochabend das Relegationsrückspiel zwischen dem SV Meppen und dem SV Waldhof Mannheim als Schiedsrichter leiten. Die Partie findet um 19 Uhr in der Hänsch-Arena leiten.

Cortus‘ Assistenten sind Steffen Mix (TSV Abtswind) und Michael Emmer (SV Schalding-Heining). Mix ist 27 Jahre alt und Student, Emmer mit 47 Jahren der älteste im Gespann.

Noch kein Meppen-Spiel geleitet

Ein Spiel des SV Meppen hat Cortus noch nicht geleitet, aber er hat Relegationserfahrung: Im letzten Jahr kam er beim Spiel Zwickau gegen Elversberg zum Einsatz, 2014 bei Großaspach gegen Wolfsburg II.

Seit 1995 Schiedsrichter

Cortus wurde am 13. Dezember 1981 in Nürnberg geboren und wohnt in Röthenbach an der Pegnitz. Der Informatikkaufmann pfeift für die TSV Burgfarrnbach. Seit 1995 ist er Schiedsrichter. Seine Erstligapremiere feierte er am 25. September 2016 beim Spiel 1. FC Köln gegen RB Leipzig (1:1). Seitdem verzeichnete er acht Einsätze im Oberhaus. In der 1. Liga pfiff er zuletzt Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg (3:0). Im Saisonfinale der 2. Liga leitete Cortus die Begegnung SV Sandhausen gegen Hannover 96 (1:1). Zu seinen Erstligaspielen kommen 51 Partien in der 2. Liga, 59 in der 3. Liga und sieben im DFB-Pokal.

Nachgerückt

Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Florian Meyer, Knut Kircher und Michael Weiner sowie dem Rücktritt von Peter Sippel aus privaten Gründen gehörte Cortus neben Robert Kampka, Harm Osmers und Frank Willenborg zu dem Quartett, das nachrückte. „Alle vier gehören zur neuen Generation der jungen und modernen Schiedsrichter. Sie haben in den vergangenen Spielzeiten in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal konstant gute und souveräne Spielleitungen gezeigt - gerade auch in schwierig zu leitenden Partien“, lobte Schiedsrichter-Boss Herbert Fandel die vier Neuen.

Erste Partie als Zwölfjähriger

Mit zwölf Jahren leitete Cortus sein erstes Spiel. Sein jüngerer Bruder spielte damals in der F-Jugend. Dort werden keine Verbands-Schiedsrichter eingesetzt, ein Vertreter der Gastmannschaft pfeift. Weil sich sonst keiner fand, griff Cortus an diesem Tag zur Pfeife – und fand schnell Gefallen daran.

Vier Jahre in der Bezirksliga

Ganz reibungslos verlief sein Weg in die Bundesliga nicht. Im Idealfall darf ein Schiedsrichter jedes Jahr eine Spielklasse höher pfeifen. Er aber hing vier Jahre in der Bezirksliga fest. Als es dann doch für die Bezirksoberli­ga (BOL) reichte, wurde er nach einem halben Jahr wieder zurückgestuft.

Das Hinspiel zwischen Waldhof Mannheim und Meppen (0:0) hatte am Sonntag Guido Winkmann gepfiffen.