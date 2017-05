Mannschaftsarzt und Hobbypilot Der fliegende Mediziner des SV Meppen

Meppen. Hobby und Beruf verbindet Meppens Mannschaftsarzt Dr. Thomas Keese-Röhrs. Der Hobbypilot folgte dem SVM per Flieger zum Relegationsspiel nach Mannheim.

Nicht das erste Mal in der aktuellen Saison. Kurzfristig mit dem Flugzeug statt nach langer Busfahrt war er etwa in Lübeck oder Hildesheim vor Ort. „Ich haben einen Pilotenschein, der es möglich macht, zum Beispiel schnell nach Mannheim zu fliegen.“ Während die Mannschaft schon Freitag startete, flog der 64-jährige Unfallchirurg und Sportmediziner einen Tag später. Der Rückflug dauerte etwas länger als die Anreise, weil er einem Gewitter ausweichen musste.

Lange bekannt mit Hubert Hüring

Für den SV Meppen ist der „Flying Doc“ schon länger engagiert. Ursache „war die Emsländer Eiche“, schmunzelt Keese-Röhrs. So sei Hubert Hüring genannt worden, der lange Jahre für den SV Meppen spielte und hier sowie auch beim VfB Oldenburg, VfL Osnabrück, dem SV Wilhelmshaven oder BV Cloppenburg Trainer war. „Er war der auslösende Faktor, dass ich mich als gebürtiger Hamburger in Meppen so wohl fühle.“ Immer wieder seien schon damals Spieler aus dem Emsland zur Behandlung nach Westerstede gekommen.

Wegen Neidhart fast nach China

Fast genau so lange kennt Keese-Röhrs auch Christian Neidhart. „Rund 20 Jahre“, sagt der aktuelle SVM-Trainer. „Fast alle aus meiner Familie sind schon beim ihm unters Messer gekommen“, lacht er. Keese-Röhrs sollte Neidhart 1998, als der bei den Chengdu Blades in China spielte, am verletzten Knie behandeln. Als der Offensivfußballer doch die Erlaubnis erhielt, sich in Deutschland behandeln zu lassen, erübrigte sich für den Mediziner der Flug mit der Linienmaschine kurzfristig. Die Verbindung nutzten Fußballer von Neidhart bereits, als er noch Trainer in Wilhelmshaven war. „Es herrscht ein enges Vertrauensverhältnis“, benennt der Coach die Grundlage der guten Zusammenarbeit mit dem Mediziner, der ausgerechnet beim Relegationsspiel am Mittwoch gegen Mannheim nicht auf der Bank hinter dem Trainer sitzen wird. Keese-Röhrs ist als Flottillenarzt der Reserve bei der Marine im Einsatz. „Ich hoffe, dass die Jungs alles klarmachen können“, setzt er auf den Aufstieg in die Dritte Liga und erwartet damit für sich „noch viele schöne Flüge“ auch über den norddeutschen Raum hinaus.