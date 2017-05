Reaktionen der Medien nach dem 0:0 Waldhofs Ehrenspielführer: „Das wird sehr schwer in Meppen“

Meppen. Heftig getrommelt hatten Spieler und Fans des SV Waldhof Mannheim vor dem Hinspiel gegen den SV Meppen. Die Ausgangsposition vor dem zweiten Duell am Mittwoch (19 Uhr, Hänsch-Arena) wird zum Teil unterschiedlich bewertet. Die Emslandsportredaktion blickt auf die Reaktionen der Mannheimer Medien auf die entscheidenden Szenen.

„Meppens kleiner Schritt in Richtung Dritte Liga“ titelte der NDR nach dem 0:0. Für den SWR geht Mannheim nach dem Remis als Außenseiter in das Rückspiel. „Alles offen“, urteilte hingegen der „Kicker“. Für die „Stuttgarter Nachrichten“ könnte die Ausgangslage „besser sein für den SV Waldhof“. Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ spitze es noch etwas zu: „Waldhof muss nach dem Unentschieden um den Drittliga-Aufstieg fürchten“, heißt es dort. Nach dem torlosen Unentschieden bestehe die Gefahr, dass die Waldhöfer auch im zweiten Anlauf scheiterten, schrieb Wolfgang Brück. Und weiter: „Die Riesen-Euphorie, die in den letzten Tagen in Mannheim herrschte, ist der Ernüchterung gewichen.“ Die Prognose von Ex-Waldhof-Trainer Kenan Kocak, Lotte sei letztes Jahr drei Klassen besser als Meppen heute, sei falsch gewesen.

Tor oder kein Tor?

Für Fragezeichen auf dem Rasen, den Rängen und vor den Bildschirmen sorgte der Kopfball von Meppens Patrick Posipal nach Ecke von Thilo Leugers. Das Fernsehbild zeigte nur, dass Hassan Amin mit beiden Beinen hinter der Torlinie stand, als er das Spielgerät herausschlug. Weil die Kamera aber nicht genau auf der Torlinie platziert war und die Torlinientechnik Goal-Control nicht im Carl-Benz-Stadion installiert ist, darf weiter munter spekuliert werden. Florian Reis vom „Kicker“ ist der Meinung, dass Amin „wohl erst hinter der Linie klärte“. Johannes Freytag vom NDR legte sich nicht fest: „Nach der Ecke von Leugers wehrte Mannheims Hassan Amin den Kopfball von Patrick Posipal per Fuß auf der Linie - vielleicht auch dahinter? - ab (23.)“, schrieb er. Auf der Waldhof-Homepage konnte Amin sogar vor der Linie klären. Der „Mannheimer Morgen“ stellt fest, dass „selbst nach mehrmaliger Wiederholung im TV nicht zweifelsfrei festzustellen ist, ob der Ball drin war“.

Gelb-Rot für Wagner

Im Zusammenhang mit dem Platzverweis von Meppens Kapitän Martin Wagner, der binnen einer Minute zweimal Gelb sah, schrieb die Rhein-Neckar Zeitung von zwei dummen Fouls. Im Fernsehen war zu erkennen, dass Schiedsrichter Guido Winkmann Wagner nach dessen erster Verwarnung erst einen und dann zwei Finger zeigt. Denn Wagner hatte zuvor bereits ein taktisches Foul begangen und einmal den Fuß bei einem Befreiungsschlag draufgehalten.

Negativtrend hält an

Das Motto der Waldhof-Anhänger ist klar: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ausgerechnet Lotte, das sich im Vorjahr in der Relegation gegen Mannheim durchsetzte, dient der Truppe von Trainer Gerd Dais als Vorbild. Hatte Lotte doch nach einem 0:0 im Hinspiel vor eigener Kulisse im Rückspiel auswärts mit 2:0 behauptet. „Wir schaffen es einfach nicht, in der Relegation ein Tor zu schießen. Doch abgerechnet wird am Mittwoch nach dem Spiel in Meppen“, wird Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz zitiert. Skeptischer zeigt sich Waldhofs Ehrenspielführer Günter Sebert: „Leider hat sich der Negativtrend der letzten Heimspiele fortgesetzt. Es wird am Mittwoch sehr schwer werden.“