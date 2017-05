Erste Einheit am Montagmorgen SV Meppen: Regeneration nach der „Hitzeschlacht“

Entschlossen schon in Mannheim: Meppens Trainer Christian Neidhart. Foto: Scholz

Meppen. Wohlbehalten, aber geschlaucht, ist der Tross des SV Meppen am Sonntag gegen Mitternacht von der „Hitzeschlacht“ in Mannheim zurückgekehrt. Vor dem entscheidenden Relegations-Duell am Mittwoch um 19 Uhr steht vor allem Regeneration auf dem Programm.