Fahrer leicht verletzt Glasflasche gegen einen Fanbus des SV Meppen geworfen

Weil Mannheim-Chaoten kurz vor dem Spiel Rauchtöpfe zündeten, pfiff Schiedsrichter Guido Winkmann die Partie acht Minuten später an. Foto: Werner Scholz

Meppen. Die Mannheimer Polizei spielte noch am Abend des Relegationshinspiels zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SV Meppen (0:0) per Twitter den Ball an die Kolleginnen und Kollegen in Meppen weiter. „Die Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit“, teilte David Faulhaber von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim mit.