Herzlich willkommen zum SVM-Liveticker!

Nach dem 0:0 im Hinspiel kämpft der SV Meppen im Relegationsrückspiel weiter um den Aufstieg in die 3. Liga. Das Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim ist am Mittwoch, 31. Mai 2017, in Meppen. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten hier im Liveticker.