„Nie mehr 4. Liga“-Gesänge SV Meppen: 2000 Emsländer „pilgerten“ nach Mannheim

Mannheim. Genau 1654 Tickets hatte der SV Meppen im Vorverkauf für das Hinspiel in Mannheim abgesetzt. Doch am Ende dürften etwa 2000 emsländische Fußballfans unter den 24.186 Zuschauern gewesen sein. Eine echte Massenbewegung gen Südwesten. „Nie mehr 4. Liga“, skandierten sie ebenso leidenschaftlich wie laut nach dem Schlusspfiff.

„Wenn man sieht, dass wir viele Leute glücklich gemacht haben – alleine nur mit dieser Fahrt“, zeigte sich Trainer Christian Neidhart bereits am Samstag im Mannschaftshotel stolz angesichts dieser Unterstützung. Für viele Fußballfans in Meppen sei die Relegation ein einmaliges Erlebnis, sagte er. Ein Zuspruch, den man genießen müsse. Alleine 17 Fanbusse seien unterwegs, berichtete Neidhart. Darunter sogar ein Bus aus Hamburg.

Entsetzen im Meppen-Block

Der Großteil der Meppen-Fans war auf der linken Hälfte der Westtribüne untergebracht, versuchte gegen die Lautstärke der zahlenmäßig überlegenen Mannheimer anzuschreien, deren liebste Beleidigung das Wort „H…söhne“ zu sein scheint. Entsetzen herrschte in der Pause im Meppen-Block, nachdem Martin Wagner mit Gelb-Rot vom Platz gegangen war. Ihr Trotz wurde dadurch nur noch befeuert. (Weiterlesen: Hier gibt es den Live-Ticker vom Spiel zum Nachlesen)

Früh aufstehen für den SVM

Um 5 Uhr morgens waren einige Anhänger in Meppen am Spieltag in den Bus gestiegen. Unterwegs trafen sich vier Busse an einer Raststätte. Rund 90 Minuten vor Spielbeginn trudelten die Meppener Busse am Stadion ein. Im Block suchten sich die Fans einen schattigen Platz, weil die Sonne vom Himmel brannte und einen Teil der Ränge in gleißendes Licht tauchte.

150 Freunde und Bekannte von Neidhart

Bereits zwei Tage vor dem Spiel wurden die ersten SVM-Anhänger in der Stadt gesichtet. Neidhart wusste alleine von 50 Personen, die sich am Samstag auf den langen Weg gemacht hatten. 150 Freunde und Bekannte des Trainers wollten sich den Auftritt im Carl-Benz-Stadion nicht entgehen lassen. Eine davon, Maria Stevens aus Garrel, hatte sich in Speyer einquartiert und dort im Dom eine Kerze für den SV Meppen angezündet.

2600 Fans beim Public Viewing

Neidharts Frau und dessen Tochter Kim zählten zu den 2600 Fans, die auf der Schülerwiese beim Public Viewing die Partie verfolgten. Wegen der nervlichen Belastung, so Meppens Coach, sei seine Frau nicht mitgefahren. Dafür war Sohn Nico, im letzten Jahr mit Lotte in der Relegation gegen Mannheim erfolgreich, dabei. Er ließ deswegen sogar die Mannschaftsfahrt nach Mallorca sausen. (So war die Stimmung beim Public-Viewing in Meppen)