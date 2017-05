0:0 – SV Meppen in Mannheim moralischer Sieger MEC öffnen

Mirco Born und der SV Meppen erkämpften sich ein 0:0. Foto: Werner Scholz

Mannheim. „Das Ergebnis hat jeder erhofft, aber niemand hat es erwartet“, lautete das Fazit von Meppens Ko-Trainer Mario Neumann nach dem 0:0 in Mannheim. Da der SVM rund 35 Minuten in Unterzahl spielte, darf er sich vor dem Relegations-Rückspiel am Mittwoch als moralischer Sieger fühlen.