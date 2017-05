Familien melden sich vor Relegation SV Meppen: Emotionales Video als Motivationsspritze

Meppen. Mit einem emotionalen Video haben sich die Fußballer des SV Meppen auf das Relegationshinspiel beim SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 14.30 Uhr, live im NDR-Fernsehen) eingestimmt. Trainer und Mannschaft gehen mit großer Vorfreude und Zuversicht in die Partie.

18:45 Minuten dauert das von den Partnerinnen, Familien und Kindern zusammengestellte Video. Die Initiative ging unter anderem von David Vrzogics Frau Helen Weersmann aus, die ebenfalls mit den zwei gemeinsamen Kindern zu sehen ist. Auch Sponsoren und Ex-Spieler wie Johan Wigger und Lars Huxsohl kommen zu Wort und ermuntern ihre ehemaligen Teamkollegen, alles zu geben. „Wenn der HSV zweimal die Relegation packt, schafft ihr es auch“, heißt es beispielsweise, während Schulkinder „Steht auf, wenn ihr Meppener seid“ und „Nie mehr 4. Liga“ singen. Eigentlich wollte Trainer Christian Neidhart und dessen Co-Trainer Mario Neumann das Video am Samstag erst vor dem Abendessen im Mannschaftshotel zeigen, doch weil es bereits auf der Videoplattform Youtube zu sehen war, schauten es sich die Meppener bereits am Nachmittag an. „Sonst wäre es ja keine Überraschung mehr gewesen“, so Neidhart.

Hitze in Mannheim

Ablenkung suchte der SVM am Tag vor dem Spiel im Mannschaftshotel, weil draußen Temperaturen von 32 Grad herrschten. Neidhart: „Die Aufregung wird stündlich größer. Wichtig ist, dass die Jungs heute Abend gut schlafen können.“ Der Coach erwartet eine Hitzeschlacht. Den Spielern blieb es selbst überlassen, ob sie am Abend vor dem Spiel alleine oder gemeinsam das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt verfolgen wollten.

Besprechung im Stadion

Die „Hausaufgaben“ sind gemacht, das Videostudium liegt hinter den Spielern. Die abschließende Besprechung wird nicht wie zwischenzeitig gedacht am Spieltag im Hotel stattfinden, sondern im Carl-Benz-Stadion, weil der SV Meppen frühzeitig von der Polizei zur Arena begleitet wird. „Einen Teil werden wir am Morgen machen, den anderen im Stadion“, erklärte Meppens Coach. Wie Neidharts Sohn Nico, im Vorjahr mit Lotte in der Relegation Gegner der Mannheimer, berichtet, gibt es nur eine Zufahrtsstraße zur Arena, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann.

Keine Rede wie in Bielefeld

Was Christian Neidhart zu seinen Spielern sagen wird, bevor er sie nach dem Aufwärmen zurück auf den Rasen schickt, entscheidet er aus dem Bauch heraus. „Wir haben ein paar Fixpunkte, die wichtig sind fürs Spiel. Alles andere ist immer spontan. Ich lege mir das nie etwas zurecht.“ Eine Motivationsrede wie kürzlich bei Arminia Bielefeld vor dem 6:0 gegen Braunschweig werde es nicht geben. „Das bin ich nicht.“ Ob noch ein Spieler wie zum Beispiel der verletzte Torjäger Benjamin Girth in der Kabine zur Mannschaft sprechen wird, ist offen. „Ist nicht vorgegeben“, sagt Neumann. Wenn jemand der Meinung sei, er müsse etwas sagen, könne er das machen, fügte er hinzu.

„Spieler müssen es genießen“

Konzentration und Disziplin sind gefordert, aber auch ein Schuss Lockerheit. „Ich habe den Jungs am Freitagabend nochmal gesagt. Das ist ein Spiel, das du ein Stückweit genießen musst“, sagte Christian Neidhart. Dessen Sohn Nico stimmt zu: „Du musst Spaß haben und darfst nicht zu verkrampft reingehen. Was gibt es Schöneres, als vor 25.000 Fußball zu spielen?“ Dafür spiele man Fußball, betonte Nico Neidhart.

Druck liegt bei Mannheim

Am Tag vor dem Spiel demonstrierten Christian Neidhart und Mario Neumann Gelassenheit. „Ich habe auch überhaupt keine Angst, dass wir versagen könnten“, sagte der Coach. Selbst wenn es schiefgehen sollte, „wie willst du den Jungs einen Vorwurf machen? Wir haben eine so überragende Saison gespielt.“ Natürlich wolle man sich krönen, aber Mannheim wolle es genauso. „Der Druck ist weitaus höher bei den Mannheimern. Bei unseren Jungs habe ich nicht den Eindruck, dass der eine oder andere Angst hat.“