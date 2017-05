Aufstieg mit Lotte in Mannheim Trainersohn Nico Neidhart hat es Meppen vorgemacht

Mannheim. „Letztes Jahr wollten alle gegen Lotte spielen, dieses Jahr gegen Meppen“, sagt Nico Neidhart, der vor zwölf Monaten nach einem Sieg des Westmeisters Lotte, der als Außenseiter galt, bei Südwestmeister Mannheim in die Dritte Liga aufgestiegen ist. Und er traut dem aktuell als Underdog gehandelten SVM zu, nachzuziehen.

Der Sohn von SVM-Trainer Christian Neidhart wird auch am Sonntag (Anstoß: 14.30 Uhr) im Carl-Benz-Stadion sein, wenn die Emsländer sich eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel am Mittwoch in der Hänsch-Arena verschaffen wollen. Der 22-jährige Defensivspieler hat sogar die Mannschaftsfahrt der Sportfreunde nach deren ersten erfolgreichen Drittligajahr nach Mallorca abgesagt. „Ich will bei beiden Meppener Spielen dabei sein“, erklärt der Fußballer, der täglich mit seinem Vater in Kontakt steht. Vor zwölf Monaten waren die Sportfreunde, direkt nach dem Spiel in Mannheim mit Bullis zum Flughafen Köln gefahren, und dort in den Flieger gestiegen.

„Die Anfangsphase überstehen“

Nico Neidhart, der über den Nachwuchs der VfL Osnabrück und Schalke 04 II nach Lotte gekommen ist, weiß genau, was die Emsländer Sonntag im Carl-Benz-Stadion erwartet. Er erinnert sich noch an eine unglaubliche Choreographie und an eine Top-Stimmung, wenn über 20000 Fans versuchen, ihre Mannschaft nach vorn zu schreien. „Da versteht man auf dem Platz nichts mehr“, sind Anweisungen von draußen eher unnötig, weil sie kaum gehört werden können. „Man muss die Anfangsphase überstehen“, sagt Nico Neidhart. Dann werde Waldhof auch am Sonntag riesigen Druck entfachen. „Nach dem 0:1 und 0:2 wurde es wesentlich stiller im Stadion.“ Ganz wichtig, so Neidhart, sei es, „dass hinten die Null steht“.

Bewusst locker

Lottes Trainer Ismail Atalan, der das 0:0 beim Hinspiel in Lotte als gutes Ergebnis gewertet hatte, weil es alle Optionen offen ließ, sei vor der Partie in Mannheim bewusst locker gewesen. „Er hat versucht, uns abzulenken und die Bedenken wegen der großen Kulisse zu nehmen.“ Das ist offenbar gelungen, denn nach zwei Relegationsspielen schaffte nicht der Favorit aus der 300000-Einwohner-Stadt den Sprung in die Dritte Liga, sondern der Außenseiter aus der westfälischen Kommune mit nicht einmal 15000 Einwohnern.

Meppener Vorfreude

Positiv wertet Nico Neidhart, dass sein Vater auch eine gehörige Portion Vorfreude auf die beiden Relegationsspiele empfinde. „Das hat sich die Mannschaft verdient.“ Der Druck liegt nach seiner Meinung eher beim Gastgeber.

Motivation an der Kabinentür

Nico Neidhart kann sich noch gut erinnern, dass die Mannheimer auch vor einem Jahr vor dem Anpfiff tönten. Atalan hatte zur Motivation einen Text an die Kabinentür geheftet, auf dem Waldhofs Ex-Nationalspieler Hanno Balitsch die Frage stellte, was Lotte in der Dritten Liga wolle.

„Mannheimer Erfahrung negativ“

In diesem Jahr wähnen die Mannheimer erneut die große Kulisse, die noch größer sein wird als vor einem Jahr gegen Lotte – und die einmalige Erfahrung in der Relegation als Faustpfand. Die allerdings sei negativ, merkt Nico Neidhart an. Das mache es sicher nicht leichter.