Guido Winkmann pfeift in Mannheim Bundesligaschiedsrichter leitet Relegationsspiel des SV Meppen

Mannheim. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickt einen erfahrenen Schiedsrichter zum Relegationsspiel des SV Meppen. Guido Winkmann leitet am Sonntag (Anpfiff: 14.30 Uhr, live im SWR und NDR) das Hinspiel beim SV Waldhof Mannheim.

Winkmanns Assistenten sind Marcel Pelgrim (Hamminkeln-Loikum) und Markus Schüller (Korschenbroich). Vierter Offizieller ist Sven Waschitzki (Essen).

Ein einziges Mal pfiff Winkmann, dessen Hobbies Sport und Reisen sind, bislang die Meppener. Im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord leitete er am 7. August 2011 die Heimpartie gegen RB Leipzig. Vor 4530 Zuschauern unterlagen die Meppener gegen den heutigen Bundesligisten und künftigen Champions-League-Teilnehmer mit 0:1. Timo Röttger erzielte in der 89. Minute per Kopf das Siegtor. Von der damaligen Meppener Mannschaft sind noch Torhüter Benjamin Gommert, Jens Robben und Sebastian Schepers dabei.

43 Jahre alter Polizist

Winkmann ist seit 1989 Schiedsrichter und feierte am 16. August 2008 seine Bundesligapremiere. Der Polizeibeamte aus Kerken pfeift für den SV Nütterden. Inzwischen hat der 43-Jährige unter anderem 111 Bundesliga- und 101 Zweitligaspiele geleitet. Zuletzt zeichnete Winkmann für die Zweitligabegegnung Heidenheim gegen 1860 München verantwortlich. Davor war er Schiedsrichter beim Spiel Bayern München gegen SV Darmstadt. 13 Einsätze verbuchte er in diese Saison in der 1. Liga, verteilte 48 Gelbe, vier Gelb-Rote und drei Rote Karten.