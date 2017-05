Größter Erfolg des Vereins Ein Traum wird wahr: SV Meppen in der 2. Liga

Meppen. Davon hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten zu träumen gewagt: Völlig überraschend schaffte der SV Meppen 1987 mit einer Mannschaft mit fast nur emsländischen Fußballern den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Und dort hielt er sich – ebenfalls unerwartet – elf Jahre lang.

Das Emsland tauchte plötzlich auf der deutschen Fußballkarte auf. Ein vorher grauer Fleck bekam blau-weiße Farbe. Der Verein, der gerade sein 75-jähriges Bestehen feierte, war ein Top- Werbeträger für die Region.

Nur Außenseiter

In der Aufstiegsrunde war der Nordmeister nur Außenseiter. „Wir haben gesagt, wir hauen alles rein. Aber wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass wir aufsteigen“, erklärt Trainer Rainer Persike. Hoher Favorit war Hertha BSC Berlin, der über bessere Bedingungen und mehr Geld verfügte. „Aber das spielt in so einer Runde keine Rolle“, meint der heute 69-Jährige.

Nur der SVM ohne Niederlage

Der SV Meppen qualifizierte sich punktgleich mit dem BVL Remscheid für die 2. Bundesliga. Berlin hatte als Dritter mit einem Zähler Rückstand das Nachsehen. Als einzige Mannschaft blieben die Emsländer ohne Niederlage. Mit sechs Unentschieden hielten sie sich bei der damals geltenden Zwei-Punkte-Regel im Rennen. Dazu kamen zwei Siege gegen Erkenschwick.

Mannschaftsbus bleibt stecken

Der SVM ließ sich auch von Pannen nicht aus der Ruhe bringen. Ausgerechnet vor dem entscheidenden Spiel in Erkenschwick steckte der Mannschaftsbus unter einer Brücke fest. Die Spieler kamen erst 40 Minuten vor dem Anpfiff ins Stadion. Doch nach dem grandiosen 4:2 (Tore: Josef Menke, Eckhard Vorholt, Werner Rusche, Martin van der Pütten) gegen den Westmeister war der Aufstieg perfekt.

Elf Jahre im Profigeschäft

2000 Meppener Fans feierten am 24. Juni im Stimbergstadion ausgelassen den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. 1000 warteten bei der Rückkehr vor dem Stadion im Emsland. Die Zweitliga-Party dauerte elf Jahre.