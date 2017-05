Mannheim tönt vor Showdown SV Meppen: Bissig – aber nicht verbissen

Meppen. Es wird spannend, der Adrenalinspiegel steigt vor dem ersten Teil des Relegations-Showdowns am Sonntag um 14.30 Uhr beim Südwest-Vizemeister Waldhof Mannheim. Der SV Meppen setzt auf Ruhe, eine Portion Spaß und die letzte Entschlossenheit, die große Chance zu nutzen.

Die Spieler wissen, worum es in den nächsten beiden Partien geht, nämlich um die Rückkehr auf die nationale Fußballbühne, die die Emsländer 1998 verlassen haben. „Das ist unser Ziel“, sagt Dennis Geiger, der vier Jahre für Waldhof gespielt, die Stimmung im ziemlich vollen Carl-Benz-Stadion beim Aufstieg in die Regionalliga 2010 selbst erlebt hat. Er traut dem SV Meppen etwas zu, weiß aber, dass vieles passen muss.

Selbstbewusster Außenseiter

Die Emsländer verzichten auf Sprüche und laute Töne. Sie ziehen sich in genau jene Außenseiter-Position zurück, die sie auch schon beim Zweitligaaufstieg 1987 beflügelt hat. „Wir gelten offenbar als Gegner, den jeder gern in der Relegation gehabt hätte“, meint Christian Neidhart. Dabei ist der Meppener Trainer durchaus selbstbewusst, denn er kann genau einschätzen, was seine Mannschaft diese Saison geleistet hat. „Wir sind gut vorbereitet. Aber wie immer liegt die Antwort auf dem Platz.“ Und dort erwartet er zwei Gegner mit Qualität.

„Lotte drei Klassen stärker“

Ein wenig wundern sich die Meppener über das Trommeln, das sie aus Mannheim vernehmen. Ist der Gastgeber wirklich so selbstbewusst, wie er sich darstellt? Macht er sich selbst Mut nach dem Relegations-K.O. vor einem Jahr? Abwehrspieler Marcel Seegert, der gerade seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat, sagt im Video, er erwarte, dass „Meppen nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, wenn wir die einkesseln und Druck machen“. Ex-Trainer Kenan Kocak, der Mirco Born nach Sandhausen geholt hat, glaubt laut Mannheim 24, dass die Waldhöfer den Aufstieg schaffen, „weil sie qualitativ besser als Meppen sind.“ Die Sportfreunde Lotte, gegen die Mannheim vor einem Jahr in der Relegation scheiterte, seien drei Klassen stärker als der SVM. Trainer Gerd Dais, der zum sechsten Mal aufsteigen kann, will seine Elf offensiv ausrichten, um den SVM mit einem frühen Tor und der Kulisse aus dem Konzept zu bringen. „Wir wollen von vornherein ein Signal setzen.“

Infos von Atalan

Das Meppener Trainer-Duo Neidhart und Mario Neumann, das sich bei Lottes Trainer Ismail Atalan über die beiden Vergleiche im Vorjahr (0:0 in Lotte, 2:0 in Mannheim) informiert hat, bleibt gelassen. Es hat etliche Videos gesehen mit der Mannheimer 4-4-2-Formation. Stärken haben sie in der Offensive ausgemacht mit dem 35-jährigen Ex-Profi Michael Fink (Bielefeld, Frankfurt, Mönchengladbach, Istanbul) dahinter. Dais muss auf Innenverteidiger Michael Schultz (Kreuzbandriss) und Nico Seegert (Muskelfaserriss) verzichten.

Kompletter Kader dabei

Der SV Meppen reist mit komplettem Kader an. Dabei sind Torjäger Benjamin Girth (Mittelfußbruch) und Talent Jonas Hoge (Leistenbeschwerden) außer Gefecht gesetzt. Francky Sembolo hat mit seinem Tor in Wolfsburg für einen Mut- und Muntermacher gesorgt. Auch Max Kremer hat die erste Belastung nach siebenwöchiger Pause gut überstanden. Es gibt also Alternativen auch in der Offensive. Und außer Girth haben die Emsländer weitere drei Schützen, die mehr als zehnmal getroffen haben, im Aufgebot.

Gute Basis legen

Neidhart erwartet kein großartiges Taktieren (das Spiel wird Sonntag ab 14 Uhr im NDR live übertragen). „Wir wollen nicht ins offene Messer laufen“, bleibt eine gute Basis für das Rückspiel am 31. Mai in Meppen wichtig. Das erste Ergebnis soll passen.

„Große Chance nutzen“

In der Trainingswoche haben die Meppener versucht, locker zu bleiben, nicht alles zu verbissen zu sehen, aber trotzdem, bissig zu bleiben. Beim Umgang mit der Bedeutung der Partie und der großen Kulisse habe jeder Spieler seine eigene Methode, sagt Neidhart. Einig seien die Meppener im Willen, die große Chance zu nutzen zu wollen.