Wo parke ich in Mannheim? Relegation des SV Meppen: Alle Infos auf einen Blick

Meppen. Zur Relegation zwischen dem SV Meppen und dem SV Waldhof Mannheim stellen sich einige Fragen. Unter anderem erfahren Sie hier, wo man in Mannheim am besten parkt und wie die Situation zum Rückspiel in Meppen sein wird.

Wie kann ich die Relegationsspiele verfolgen, wenn ich keine Stadionkarten bekommen habe?

Das Hinspiel am 28. Mai übertragen der NDR sowie der SWR live aus Mannheim ab 14 Uhr im TV. Ob das Rückspiel in der Meppener Hänsch-Arena im TV zu sehen sein wird, ist fraglich. „Eine Entscheidung, ob das Spiel im Fernsehen oder online übertragen wird, ist noch nicht gefallen“, heißt es in einer Pressemitteilung des NDR. Dies wird vermutlich erst am kommenden Wochenende geschehen. Stand jetzt: Am 31. Mai zeigen der NDR und SWR die Partie ab 19 Uhr per Livestream jeweils auf www.ndr.de und www.swr.de.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Hinspiel am 28. Mai auf der Schülerwiese in Meppen zu verfolgen. Dort findet das Public Viewing statt. Die eintrittsfreie Veranstaltung beginnt ab 13.30 Uhr.

Wie komme ich nach Mannheim?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt man vom Meppener Bahnhof aus knapp fünfeinhalb Stunden. Über die Hauptbahnhöfe in Münster und Köln gelangen die Meppen-Anhänger letztlich zum Hauptbahnhof in Mannheim. Knapp drei Kilometer beträgt zu Fuß der Weg vom Mannheimer Bahnhof zum Carl-Benz-Stadion.

Mit dem Auto benötigt man auf dem Papier rund viereinhalb Stunden. Allerdings sollte man genügend Zeit einplanen, um mögliche Staus auszugleichen. Immerhin beträgt die Entfernung von der Hänsch-Arena in Meppen zum Mannheimer Carl-Benz-Stadion rund 465 Kilometer. Auf der schnellsten Route wird die Fahrzeit mit vier Stunden und 24 Minuten kalkuliert (Quelle: googlemaps). An dieser Strecke befinden sich zahlreiche Baustellen auf der A3. Besonders zähflüssig fließt der Verkehr in Höhe Leverkusen.

Wo parke ich in Mannheim?

Für die Gäste-Fans, die mit dem Auto kommen, ist der Parkplatz im Bereich Am Friedensplatz 2 vorgesehen. Dieser liegt direkt an der Theodor-Heuss-Anlage in unmittelbarer Nähe des Carl-Benz-Stadions. Von der A6 abfahrend, gelangt man auf eine große Kreuzung, von der aus sich rechts die Geschäftsstelle des ADAC Nordbaden und links das Planetarium befinden. Dort muss man rechts in die Schubert-Straße einbiegen. 200 bis 300 Meter weiter befindet sich der Gartenschauweg, der den Gästefans als Zugang zum Stadion dienen soll.

Wo parke ich in Meppen?

Auf den Gästeparkplätzen und in Richtung WTD werden alleine 15 bis 20 Busse aus Mannheim erwartet. In diesen Bereichen werden deshalb keine Kapazitäten für Fahrzeuge mit emsländischen Kennzeichen zur Verfügung stehen. Zudem wird die komplette Jahnstraße gesperrt sein. Möglichkeiten gibt es wie gewohnt direkt am Stadion und auf dem gegenüberliegenden Rewe-Parkplatz. Etwas weiter entferntere Möglichkeiten findet man in der Borkener Straße und am Schützenplatz. Der VIP-Parkplatz wird für die Polizei frei gehalten. Zuschauer mit entsprechenden Karten werden auf den Parkplatz an der Lathener Straße geleitet.