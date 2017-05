20 Monate Trainer beim SVM Ex-Mannheimer Linz: Ich habe Meppen gerettet

Meppen. SV Meppen und Waldhof Mannheim sind Relegationsgegner im Kampf um die Dritte Liga. Paul Linz kennt beide Seiten. Im Emsland war er Trainer, die Kurpfälzer schoss der 61-Jährige mit in die Bundesliga.

Heute ist Linz Teilhaber einer Fußballgolf-Anlage in Riol bei Trier. Das beste Handicap (57) hält der frühere Stürmer selbst. „Aber mit einem anderen zusammen“, stellt er fest. Eine Abordnung des VfL Osnabrück war dort. Vor wenigen Wochen erst elf Emsländer. „Die Jungs haben mich über früher ausgefragt. Die waren noch klein, als ich in Meppen war.“

Nachfolger von Ehrmantraut

Linz wurde im April 1996 Nachfolger von Horst Ehrmantraut, der gehen musste, weil der Klassenerhalt in Gefahr geriet. „Ich habe Meppen gerettet“, erklärt Linz. „Abgestiegen bin ich da nicht.“ Zuvor hatte der Verein ihn zur Winterpause 1997/98 entlassen. Nachfolger Wolfgang Rolff konnte den Gang in die Regionalliga nicht verhindern.

19 Punkte aus acht Spielen

Mit seiner lockeren Art und offensivem Fußball führte Linz den SVM 1996 zum Klassenerhalt. 19 Punkte holte er aus acht Spielen. Nach der Sektdusche in der Kabine wurde gefeiert. Die Erinnerung des gebürtigen Trierers an Meppen ist gut. „Es war eine schöne Zeit. In den ersten Wochen war es eine sensationelle Aufholjagd. Es hat mir und meiner Familie gefallen.“

Mit dem SVM kein Sieg gegen Mannheim

Schmerzlich bleibt für Linz, dass er in den rund 20 Monaten im Emsland keinen Sieg gegen Mannheim geholt hat. Ein Unentschieden, zwei Niederlagen. „Sch…“, sagt er. Die Spiele gegen die Kurpfälzer waren speziell. Denn Linz hatte den Klub 1983 mit dem Tor zum 3:3 in Duisburg in die Bundesliga geschossen und damit die erfolgreichste Ära des Klubs eingeläutet. Der Stürmer war 1982 vom Freiburger FC gekommen, schoss in der ersten Saison in 37 Spielen 16 Tore, in der Bundesliga in 23 Partien noch vier. Dann wechselte Linz, der mit 82 Toren den 13. Platz der ewigen Torschützenliste der 2. Liga belegt, zum VfL Osnabrück.

Motiviert gegen den Lehrmeister

Gegen seinen ehemaligen Trainer Klaus Schlappner kassierte Linz nach drei Siegen mit dem SVM die erste Niederlage. „Deswegen hat es mich geärgert.“ Gegen seinen Lehrmeister sei er besonders motiviert gewesen. Aber die Partie in Mannheim endete 0:2. Linz, der bei der Pressekonferenz „als Freund“ begrüßt wurde, gratulierte „Schlappi“ artig, der ihm – ganz in der Chefrolle - entgegnete: „Sie sind unzufrieden, aber ob die Fans das auch sind, müsste ich erst per Umfrage ermitteln lassen.“ Der SVM rutschte wieder auf einen Abstiegsrang, wurde aber am Ende noch Zehnter.

Blau-weiße Kunstblumen

In der folgenden Serie nahm die Schlappner-Elf beim 1:1 in Meppen (Torschützen: Andreas Helmer, und Andrzej Kobylansky) glücklich einen Punkt mit. Schlappner umschmeichelte die Emsländer, begrüßte die Frau von Linz charmant mit blau-weißen Kunstblumen aus dem VIP-Raum. Linz blieb nur der eine Zähler.

0:1 gegen Freund Sebert

Noch pikanter war das dritte Duell, bei dem Günter Sebert auf der Bank der Mannheimer saß. Er hatte Schlappner abgelöst. Sebert und Linz hatten noch zusammen gespielt für Waldhof. Seberts Frau begrüßte den SVM-Trainer: „ Du willscht doch wohl nischt gewinne heut?“ Linz erinnert sich kaum noch daran, doch die Konstellation sorgte für Gesprächsstoff. „Wie ist das, wenn man einen Freund abschießt“, wollten die Journalisten im Vorfeld von Linz wissen, der erwiderte: „So schnell geht das nicht.“ Allerdings wusste auch Linz, dass es Mitleid „in unserem Geschäft nicht gibt“. Meppen verlor 0:1, Sebert blieb noch zwei Niederlagen im Amt, dann kam Uwe Rapolder, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Linz gewann erst im September 2002 mit Eintracht Trier gegen Mannheim.

Kontakt zu Helmer und Claaßen

Linz, der im Winter 2016 sein Amt beim Oberligisten FSV Salmrohr abgab, wird nach eigener Einschätzung wohl kein Traineramt mehr übernehmen, „wenn nicht was Überragendes kommt, das mich reizt“. Er hat noch Kontakt zu den Meppenern Andreas Helmer und Christian Claaßen, die er gelegentlich im Team der Ehemaligen beim VfL Osnabrück trifft. Obwohl es nicht „schön ist, wenn man gesagt bekommt, man soll nach Hause gehen“, überwiegen die positiven Erinnerungen an die Zeit im Emsland.

Sonntag auf der Fußballgolf-Anlage

Und für wen schlägt sein Herz in der Relegation? „Ich fange gar nicht an, zu überlegen“, wäre es ihm lieber gewesen, beide Klubs wären sich aus dem Weg gegangen. „Meppen war schon lange nicht mehr im bezahlten Fußball“, bekennt er schließlich doch, dass er vielleicht „etwas näher“ bei den Emsländern sei, weil „ich da auch Trainer war“. Vom Ergebnis muss sich Linz überraschen lassen. Denn Sonntagnachmittag hat er keine Zeit. „Das Wetter wird gut“, da arbeitet er auf seiner Fußballgolf-Anlage.