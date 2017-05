Ex-Spieler des SV Meppen Eiting: „Man braucht Überzeugung und Lockerheit“

Meppen. In den ersten Zweitligaspielen führte Hermann Eiting den SV Meppen auf den Platz, weil der etatmäßige Kapitän Bernd Deters bei der sportärztlichen Untersuchung des DFB anfangs kein grünes Licht bekommen hatte. Eiting blickt auf den Sommer 1987 zurück, als der SVM im Jahr seines 75-jährigen Vereinsbestehens in die 2. Bundesliga aufstieg.

Meppen. Worauf es aus Sicht des heute 58-Jährigen ankommt und warum man vor dem SV Waldhof Mannheim keine Angst haben muss, sagt Eiting im Interview.

Der SV Meppen hatte die abgelaufene Saison in der Amateuroberliga Nord auf Platz drei abgeschlossen, als es in die Saison 1986/87 ging. Welche Erwartungen hatten Trainer Rainer Persike und die Mannschaft? War die Meisterschaft das erklärte Ziel?

Absolut. Wir hatten natürlich die Vorstellung, dass wir oben mitspielen. Wobei die Konkurrenz mit dem VfL Wolfsburg nicht ohne war. Wir hatten die Zielsetzung, dass wir auf jeden Fall in die Aufstiegsrunde wollten. Wenn man im Jahr vorher Dritter geworden ist und eine Mannschaft hochgeht, will man natürlich auch dementsprechend etwas erreichen. Wir wussten, dass wir als Mannschaft einiges reißen konnten. In der Anfangsphase ist es nicht so gut gelaufen. Es gab am dritten oder vierten Spieltag ein Spiel, das alles entscheidende, bei dem Rainer Persike auch schon auf dem Prüfstand war. Wir spielten in Altona 93 und haben durch ein Tor von Dietmar Sulmann kurz vor Schluss hochverdient 2:1 gewonnen. Ab diesem Zeitpunkt ging der Lauf los, und wir waren kaum noch zu halten.

Tatsächlich ging der Saisonstart daneben. Zwei der ersten vier Spiele verlor der SV Meppen, hinzu kam ein Unentschieden. Aber zum Schluss endete der Zweikampf mit Arminia Hannover mit einem Punkt Vorsprung auf Platz eins. Wie ist die Mannschaft damals mit der nervlichen Belastung umgegangen?

Die Erwartungshaltung innerhalb der Mannschaft war schon hoch. Deswegen haben wir uns selber auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Wir wollten nicht wieder Dritter werden, sondern in die Aufstiegsrunde kommen. Druck haben wir da nicht verspürt. Eigentlich war es fast ein Selbstläufer. Die Mannschaft hat sich so sehr gepusht. In dem Jahr haben zehn Meppener Spieler mit dem NFV den Amateurländerpokal geholt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, welches Niveau wir zur damaligen Zeit hatten. Das wussten wir auch. Und so selbstbewusst sind wir auch an die Sache herangegangen.

Weiter ging es in einer Aufstiegsrunde mit Hertha BSC, BVL 08 Remscheid, Arminia Hannover und der SpVgg Erkenschwick. Welche Erinnerung haben Sie daran?

Ich kann fast sagen, dass wir in jedem Aufstiegsspiel die bessere Mannschaft waren. Vielleicht aus Naivität, weil wir meinten, wir können so weiterspielen, haben wir einige Rückschläge erlitten. Gegen Arminia haben wir 2:0 geführt und 2:2 gespielt. Gegen Hertha haben wir in der Nachspielzeit den Ausgleich gekriegt. Dort waren wir auch die spielbestimmende Mannschaft, haben es aber nur versäumt, das 3:1 zu machen. Stattdessen haben wir in der 93. Minute noch das 2:2 gefangen, aber ein sehr gutes Spiel gemacht. Das Rückspiel war eigentlich ausgeglichen. Wir haben 1:1 gespielt. Gegen Arminia haben wir uns im Rückspiel 1:1 getrennt, obwohl wir auch die spielbestimmende Mannschaft waren, aber nicht die entscheidenden Dinger gemacht haben. Knackspiel war natürlich auch das Heimspiel gegen Erkenschwick. Deren Mittelstürmer Dieter Götz machte aus einer Chance das 1:1. Kurz vor Schluss habe ich noch einen Freistoß reingehauen.

Vor dem Rückspiel, das am letzten Spieltag stattfand, war klar: Bei einem Sieg ist der SV Meppen aufgestiegen? Haben der Mannschaft die Knie geschlottert?

Nein. Wir hatten am Sonntag davor gegen Hertha zuhause 1:1 gespielt. Danach sind wir noch stumpf zum Poltern von Dietmar Sulmann gefahren. Drei Tage später ging es nach Erkenschwick. Für uns war klar, hier können wir nur gewinnen. Und so ist es dann auch gelaufen.

Am letzten Spieltag ist der SV Meppen durch einen 4:2-Sieg in Erkenschwick aufgestiegen. Wie fiel der Empfang aus?

Der Empfang war natürlich bombastisch. Der ganze Vorplatz und die Lathener Straße waren voll mit Menschen. Wir haben vor Ort weitergefeiert. Ich bin allerdings mit Hermann Rülander gleich weitergefahren in Urlaub. Morgens am Flughafen in Düsseldorf haben wir die Erkenschwicker getroffen, die auch nach Malle fliegen wollten. Nachts, bevor es in den Urlaub ging, habe ich noch den ersten Vertrag unterschrieben. Man muss natürlich anmerken, dass wir alle Verträge unterschrieben haben, die anschließend zum DFB mussten. Dort haben sie sicher gesagt, kommt alle zusammen, das glaubt ihr nicht, was hier für 20 Verträge angekommen sind. Die Dotierung war ja ein absoluter Witz.

Es gab noch keine Handys. Wie erfuhren Freunde und Bekannte davon?

Es war natürlich so, dass die Euphorie erheblich größer war als jetzt. Das muss man wirklich so sagen. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Worauf kommt es nun für die aktuelle Mannschaft in dieser Drucksituation an? Wie sind die Spieler damals mit der Belastung umgegangen bzw. darauf vorbereitet worden?

Überzeugung muss dabei sein. Aber auch eine gewisse Lockerheit. Wenn die nicht dabei ist und man total verkrampft da rein geht, dann kann das natürlich in die Hose gehen. Aber ich habe Waldhof Mannheim zufälligerweise zweimal gesehen, weil die Spiele im Fernsehen gezeigt wurden. Man muss ganz ehrlich sagen, dass man davor keine Angst haben muss. Natürlich ist das ein hochkarätiger Name. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Aber davor muss man sich nicht in die Hose machen. Wir haben uns auch nicht vor Hertha in die Hose gemacht, sondern sind da hingefahren und wollten das Spiel gewinnen. So locker muss man da auch reingehen. Nicht groß nachdenken. Ich glaube, das hat die Meppener Truppe auch wohl drauf. Auch wenn ich nicht mehr so einen Draht nach Meppen habe.

1987 waren unter den 22 Spielern 19 Emsländer. Sind die Spieler beim SV Meppen wirklich elf Freunde gewesen, oder ist das Teil der Legendenbildung?

Nein, das war wirklich so. Es ist ja auch keiner weggegangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Oldenburg Dienst gemacht. Da kamen die Delmenhorster an, die Wilhelmshavener und sagten, du machst ja in Oldenburg Dienst, willst du nicht bei uns spielen? Für mich kam das gar nicht infrage. Jupp Menke hat in Oldenburg studiert. Für den kam das auch nicht infrage. Etliche Spieler wurden angesprochen, aber für uns war das überhaupt kein Thema. Ich glaube, so einfache Verhandlungen wie bei uns, hat der SV nie wieder gehabt.

Sie waren damals bei der Polizei und sind es heute noch. Nach einem Jahr 2. Bundesliga sind Sie zum VfL Herzlake gewechselt. Haben Sie noch Dienst im Meppener Hindenburgstadion geschoben?

Ja.

Wie fühlte sich das an?

Die ersten Male war das natürlich komisch. Aber man hat sich daran gewöhnt. Letztendlich war es auch ganz schwierig, das mit dem Beruf zu vereinbaren. Ich habe teilweise noch Schichtdienst gemacht. Vor dem Offenbach-Spiel habe ich vormittags noch Dienst gemacht. Wir sind um 13.30 Uhr in Richtung Offenbach gefahren, aber auf Dauer konnte man das auch körperlich einfach nicht durchhalten. Man hat schließlich auch noch eine Familie gehabt. Und dann wurde die Luft auch enger. Obwohl es schwerfiel in Meppen aufzuhören. Aber letztendlich war es der richtige Schritt. Die äußeren Einflüsse kamen auch dazu. Auf der Arbeit wurde gefragt, wir habt ihre gespielt. Manch einer sagte, so eine Scheiße. Das muss man auch erstmal verarbeiten. Irgendwann ist der Akku auch leer. Letztendlich habe ich mir beim Abschlusstraining vor dem Osnabrück-Spiel einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Das war Ende Oktober. Erst im Trainingslager in Portugal bin ich wieder eingestiegen.

Herzlake waren damals Meppens Widersacher, die Nummer zwei im Emsland. Haben Sie gedacht, dass dort etwas Ähnliches möglich ist?

Der Herzlaker Clan war ein verschworener Haufen. Aber es kamen zu viele Spieler von außerhalb dazu. Da habe ich gemerkt, das ist so ein zusammengewürfelter Haufen. Da wird es schwer, ein System da reinzubekommen.

Libero wie Sie gibt es ja heute nicht mehr…

Ganz ehrlich, wir waren die erste Mannschaft, die ohne Libero gespielt hat. Ich habe immer vor der Abwehr gespielt und Falle und Hotte (Horst Bruns, Anm. der Redaktion) hinter mir. Wir hatten ständig Überzahlspiel im Mittelfeld, weil ich vor der Abwehr gespielt habe. Unbewusst haben wir damals schon mit Sechser gespielt.